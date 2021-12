Sangiovanni rinvia il Mondo Sangio Live Tour. Nuove date e biglietti

Abbiamo contattato Luca Garavelli, con Marco Zarotti ideatore del format, per capire meglio la situazione e acquisire il video dell'esibizione.

In vista del Natale sale di ben 50 posizioni, entrando in Top 30, Michael Bublè.

Sono state oltre 100 le canzoni presentate ma sul palco dell'Ariston c'era spazio solo per 22 di loro.

A guidare con il maggior numero di artisti è Universal Music e, in particolare, la Island Records guidata da Jacopo Pesce.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.