Amici 20 Sangiovanni. Tra i ragazzi che si sono presentati ai casting c’è Sangiovanni.

Maria De Filippi ha introdotto il cantante spiegando il motivo del nome d’arte del cantante:

“Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non sono un bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi sangiovanni. La musica conta tantissimo, è una cura per me per risolvere un sacco di problemi. Non riesco a sopportare la falsità e le bugie”