Sandro Giacobbe:i successi, la malattia, il racconto a Domenica In e il supporto della moglie Marina

Sandro Giacobbe, celebre cantautore italiano, ha recentemente condiviso la sua battaglia contro la malattia durante un’emozionante intervista a Domenica In.

L’artista, noto per brani come Signora mia e Sarà la nostalgia, ha parlato apertamente delle difficoltà che sta affrontando a causa del tumore che lo ha colpito nel 2015 e che, da ottobre 2024, si è aggravato.

Il cantante ha spiegato che la malattia ha compromesso la salute delle sue ossa, portandolo a un rischio elevato di frattura del femore. Per questo motivo, da gennaio 2025, è costretto su una sedia a rotelle, seguendo le indicazioni dei medici per evitare ulteriori complicazioni.

“Dal giorno della Befana non sono più uscito di casa, perché se vado in giro e mi vedono in carrozzina potrebbero diffondersi informazioni errate. Volevo fare una dichiarazione pubblica per chiarire la mia situazione.”