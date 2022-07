Max Pezzali canta con San Siro e “basta un giorno così, a cancellare questi due anni stronzi!”

Max Pezzali San siro… o meglio San Siro canta Max.

Il concerto inizia alle 21.00 esatte, quando ancora il giorno è alto e il sole ci scalda. E infatti partiamo con La lunga estate caldissima!

Già sulla seconda canzone siamo al karaoke e ai salti sul prato perché partono Sei un mito, Gli anni, Rotta x casa di Dio alle quali seguono canzoni che hanno davvero segnato una intera generazione, i cosiddetti Boomer, ma in realtà a San Siro ci sono davvero tutte le età!

Sul quel palco Max si presenta con una delle sue solite camicie a maniche corte come da sempre indossa: lui è forse il solo artista che non segue mode, che non cura il look ed è forse per questo che piace ancora di più, perché è quell’amico che ognuno di noi ha!

Il palcoscenico si estende per oltre 600 mq di superficie ed è reso ancora più spettacolare per gli oltre 500 corpi illuminanti. La direzione artistica è affidata a Sergio Pappalettera, designer di fama internazionale, che firma i visual dello show.

Ogni canzone ha un impianto scenico studiato in ogni dettaglio come gli effetti delle luci stroboscopiche anni 70 e i contributi grafici come le ragnatele luminose dell’Uomo Ragno, la plancia dell’astronave perché tutto vada “dove deve andare”. A completare l’effetto “wow” della serata il corpo di ballo che evoca i brani più popolari, rendendo l’idea dell’Arbre Magique o le strobosfere del Celebrità.

La serata passa da momenti di pura energia danzante a momenti romantici, nostalgici, commoventi. Vengono davvero toccate tutte le corde dell’emozione, non solo per l’aria che si respira allo stadio, per quello che vedono gli occhi e per la musica che riempie le orecchie ma anche per i testi delle canzoni di Pezzali che sono entrati di diritto nel vocabolario italiano di più generazioni. A San Siro c’è veramente “lo strano percorso di ognuno di noi”, quello che Max Pezzali riesce a riportare alla luce in un continuo viaggio avanti e indietro nel tempo e attraversando la sua carriera dalle origini ai giorni nostri.

San Siro canta Max… e Max canta con San Siro

Il cielo è finalmente buio quando partono le note di Hanno ucciso l’Uomo Ragno e lo stadio esplode! Una grande sorpresa accompagna questa canzone: sul palco sale Mauro Repetto ed è subito 883!!!

E ancora non basta a scaldare questa serata d’estate già caldissima! Un’altra sorpresa sul palco. Forse i più giovanissimi non sanno che Paola e Chiara hanno iniziato il loro percorso artistico come coriste degli 883! Ebbene una vera e propria reunion sul palco vede Max, Mauro, Paola e Chiara che cantano Nord Sud Ovest Est, con un intero stadio ad accompagnarli cantando a squarciagola!

Sia le due sorelle cantanti che Repetto sono stati accolti dal pubblico con un boato che, per un attimo, ci ha fatto dimenticare che siano passati almeno due decenni da quelle canzoni.

Arriva il momento medley in acustico, le luci si abbassano, i cellulari si accendono e ancora tutto il pubblico canta.

Siamo ben oltre metà concerto quando arriva il terzo ed ultimo ospite: J-Ax, con il quale Max condivide amicizia e collaborazioni. Il palco si riaccende e parte il “su le mani!!” sulle note di Sempre noi… a far casino sempre noi!!!

Arriviamo alla fine di questa serata con le ultime canzoni come Sei fantastica, Con un deca e qualche bis.

La serata ha ricalcato esattamente quello che è lo spirito che unisce da sempre gli amanti del genere: un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico canzoni senza tempo.

“Due anni di pandemia e di silenzio ci hanno fatto capire tante cose, e in campo musicale, ci hanno fatto capire l’importanza del live. Io non ho la percezione del mio risultato professionale – Dice Max Pezzali– esco sul palco e mi rendo conto dell’affetto e questo è una iniezione di fiducia e quindi grazie a tutti quelli che sono a San Siro!!”.

E naturalmente… “basta un giorno così, a cancellare questi due anni stronzi!”

Grazie Max!

SCALETTA San Siro canta Max

La lunga estate caldissima Sei un mito Gli anni Rotta x casa di Dio Una canzone d’amore Come mai Come deve andare L’universo tranne noi Hanno ucciso l’Uomo Ragno con Mauro Repetto Non me la menare con Mauro Repetto 6/1 sfigato con Mauro Repetto Weekend con Mauro Repetto S’inkazza con Mauro Repetto Jolly Blue con Mauro Repetto Nord sud ovest est con Paola e Chiara e Mauro Repetto Tieni il tempo con Paola e Chiara e Mauro Repetto La regola dell’amico con Paola e Chiara Disco inferno con Paola e Chiara Bella vera con Paola e Chiara Nella notte con Paola e Chiara Megamix Zak (Non ci spezziamo, Fattore S, Non ti passa più, Gli avvoltoi, Musica, Lasciati toccare) Medley acustico ( Nient’altro che noi, Eccoti, Io ci sarò, Se tornerai) La regina del celebrità Ti sento vivere La mia hit con J-Ax Sempre noi con J-Ax Quello che capita Sei fantastica Nessun rimpianto Con un deca Il grande incubo La dura legge del gol Come mai Gli anni (acustica)

Scatto di copertina Max Pezzali: Francesco Prandoni

Elaborazione su sfondo: Massimiliano Longo