Samuspina, 22enne già noto come Producer dance con lo Pseudo di Danny Trexin, lancia il primo singolo da cantautore

È fuori dal 21 aprile Come si fa, primo singolo di Samuspina, nuovo cantante e Producer del roster di BMG Italy.

Samuele Spina, questo il vero nome dell’artista è cresciuto a Milano e, a soli 22 anni, ha già alle spalle numerose esperienze di successo come Producer di musica elettronica e dance, anche a livello internazionale, col nome d’arte di Danny Trexin .

Ora con il progetto Samuspina il ragazzo vuole mostrarsi nella sua veste più sincera e genuina: quella di un ragazzo che non ha paura di divertirsi e di raccontare la spensieratezza e il brivido di avere vent’anni.

Presentato in anteprima su TikTok, Come si fa è un brano che, su una base catchy e synthpop, poggia una serie di immagini e spaccati di vita che trascinano l’ascoltore in un turbinio di emozioni, fra cui spiccano il brivido e l’entusiasmo di avere vent’anni. Samuele canta “Io che ho scelto di saper le strade / ma sentirmi un po’ perso”, e rinchiude in queste parole un conflitto interiore dal sapore elettro pop che esplode nel ritornello fra l’incosciente divertimento e la vertigine delle responsabilità che col passare del tempo iniziano a farsi sempre più grandi.

Ma, parola di Samuspina, c’è ancora il tempo di un’altra canzone per smettere di pensare prima di mettere la testa a posto.