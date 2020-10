Il 2 ottobre è il giorno dell’uscita del nuovo album di Samuele Bersani Cinema Samuele (Sony Music). Un ritorno atteso per sette anni che non ha deluso le aspettative, come già si è potuto notare con il singolo Harakiri (ne abbiamo parlato Qui).

“L’unico vero realista è il visionario.”

Questa frase di Federico Fellini può ben riassumere un progetto discografico in cui c’è un’attenta analisi dell’animo umano nelle varie sfaccettature. Un disco da scoprire ascolto dopo ascolto, grazie a una capacità di emozionare per nulla scontata.

La conferenza stampa di presentazione di Cinema Samuele avviene a Milano, in una vera sala cinematografica del centro, proprio il giorno del cinquantesimo compleanno del cantautore.

“Cinema Samuele è un disco contemporaneo che racconta le storie di oggi. Può essere il nome di un multisala. Un contenitore di brani che spero possano far illuminare uno scgermo. Mi sono preso tanto tempo per realizzarlo, anche perchè ho attraversato una crisi creativa, un momento privato che mi ha impedito di scrivere.”

SAMUELE BERSANI CINEMA SAMUELE

Il disco è stato composto con un approccio realmente cinematografico.

“Ho trattato i brani come se fossero una colonna sonora. La melodia, il finto inglese e i testi sono arrivati successivamente. Dopo l’iniziale difficoltà tutto è stato più spontaneo e naturale. La spinta definitiva è arrivata dopo il lockdown.”

Come si evince da un primo attento ascolto dell’album, uno dei temi dominanti è il buio, anche se trattato con delicatezza e con quell’approccio in cui si può notare chiaramente un pensiero rivolto a un’uscita di sicurezza. Si avverte una sensazione di disagio, anche se non è predominante.

Il presente prevale sul passato. Nessuno può obbligarti alla speranza, ma io ci credo, come credo molto nel tempo che stiamo vivendo.”

Samuele Bersani ha parlato anche degli artisti a cui ha fatto ascoltare l’album e dai quali ha avuto un feedback positivo.

“Mi hanno colpito le parole di Cesare Cremonini. Ci conosciamo e viviamo nella stessa città, ma non ci frequentiamo. Mi ha fatto piacere ricevere un suo riscontro. Ho avuto parole di stima anche da Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta e Caparezza. Negli ultimi mesi ho ascoltato molto il disco e sono davvero contento anche dell’affetto ricevuto dal pubblico e dagli addetti ai lavori.”

Il cinema e il suo linguaggio così peculiare fanno da sfondo a un disco in cui c’è spazio per numerose tematiche, sempre trattate con la delicatezza di chi vuole raccontare, non giudicare.

“Il cinema mi ha proprio segnato. Sono sempre stato più appassionato di cinema più che dalla letteratura.”

Una delle particolarità di Samuele Bersani è il suo approccio puro alla musica, poco attento alle contaminazioni di genere.

“Quando lavoro in pratica non ascolto musica, quindi non conosco tutto quello che c’è ora, anche se tra i più giovani mi ha colpito Fulminacci. Il rap… mi piace. Adoro Salmo! C’è fame di canzoni e buona musica. Molti hanno fatto musica anche negli ultimi anni, ma in una dimensione che conosco meno. La deriva è data dalla tanta fuffa che è uscita dai talent! Ma capisco che una casa discografica è un’azienda! Gli unici dischi che vendono sono quelli…”

Non manca, poi, una riflessione sulla parola cantautore.

“Quando ho cominciato la parola cantautore stonava se associata a un giovane. In quel periodo erano ancora vivi e attivi i più grandi, quindi era difficile affermarsi come cantautore. Devo dire, però, che nei miei anni di assenza in tanti si sono trovati a proprio agio a scrivere canzoni come intendo io.”

La copertina del nuovo album di Samuele Bersani Cinema Samuele è stata realizzata da Paolo De Francesco e rispecchia il contenuto del disco. Il mondo di Samuele pieno di tutte queste storie.

SAMUELE BERSANI LIVE

Samuele Bersani tornerà dal vivo la primavera del prossimo anno con un tour teatrale prodotto e organizzato da Friends & Partner.

Ecco le prime date confermate.

18 aprile Milano – Teatro degli Arcimboldi

27 aprile Bari – Teatro Team

29 aprile Catania – Teatro Metropolitan

3 maggio Bologna – Europauditorium

4 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica

7 maggio Torino – Teatro Colosseo

10 maggio Firenze – Tuscany Hall

