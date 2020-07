E’ uscito il nuovo singolo di Samuel Heron Ragazzi Popolari, seconda parte di una trilogia iniziata qualche settimana fa con il brano in dialetto spezzino Me ne batto r’ belin (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano esce su etichetta Polydor (Universal Music Italy) e prosegue nel singolare percorso da cantastorie di Samuel Heron. Un ritorno a una dimensione più umana del suo essere artista, raccontando le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a diventare la persona e il cantautore che è oggi.

Ragazzi Popolari porta la firma dello stesso Samuel Heron Costa, giovane artista che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il ventinovesimo compleanno.

SAMUEL HERON RAGAZZI POPOLARI

Ragazzi popolari si può definire come una poesia intrisa di autentica verità. Una fotografia vera e sincera che ritrae il volto di moltissimi ragazzi nati e cresciuti in quartieri popolari, tutti diversi, ma in fondo tutti uguali e contraddistinti dalla medesima voglia di riscatto e rinascita sociale, ognuno con le sue passioni, progetti e ambizioni.

Il pezzo si contraddistingue per una melodia avvolgente scandita dal dolce suono di una chitarra acustica. Una canzone di grande impatto che ben accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale del giovane artista.

Una scrittura come sempre originale e un nuovo tassello che mette in risalto un lato dell’artista intimo e personale. Ma anche un inno in cui molti possono rispecchiarsi. Un desiderio di rivalsa che non cade mai nell’odio, ma che trasuda desiderio e speranza.

Ragazzi Popolari è accompagnato da un videoclip prodotto da Nicolò Chiodin per Muvlab Srl con la regia di Jamie Robert Othieno.