Salmo Unplugged: finalmente disponibili le dieci tracce inedite, ecco dove ascoltarle

Tutti e 10 i pezzi contenuti in Salmo Unplugged sono disponibili a partire da oggi, lunedì 29 maggio, su tutte le piattaforme digitali, ma anche in vinile. La speciale raccolta comprende una decina di celebri pezzi del cantante rivisti in forma unplugged e registrati qualche mese fa nella sua terra, la splendida Sardegna.

Che cos’è il progetto Salmo Unplugged

Non era mai successo, prima di questo progetto, che il cantante si confrontasse con una dimensione così intima com’è quella acustica, accompagnato dai membri della sua fidata band. Tutte le clip ufficiali che accompagnano i pezzi dell’Unplugged di Salmo sono stati girati sullo sfondo di un luogo realmente unico, con un panorama mozzafiato: stiamo parlando della terrazza del Baja Sardinia Ritual Club. Registrando nella sua terra d’origine, per la precisione in Costa Smeralda, Salmo ha così voluto provare una nuova sfida accogliendo un’esigenza artistica personale. In questo modo, l’artista si è voluto presentare al suo pubblico in una nuova luce, decisamente più emozionante e sensibile rispetto al solito.

Parlando del progetto, Salmo ha commentato:

Suonare e registrare questo speciale unplugged è stato incredibile, con una formazione inedita, nuovi arrangiamenti, suoni e un modo di cantare diverso dal solito. Tengo molto a questo progetto e volevo che fosse un omaggio alla musica live.

La tracklist completa dell’Unplugged

Ecco tutte le canzoni incluse nel mini disco.

90MIN – Unplugged ALDO RITMO – Unplugged CRIMINALE – Unplugged LA PRIMA VOLTA – Unplugged LUNEDÌ – Unplugged MARLA / BLACK WIDOW – Unplugged – Focus track IL SENSO DELL’ODIO – Unplugged IL CIELO NELLA STANZA – Unplugged L’ALBA – Unplugged A DIO – Unplugged

Qui sotto potete ascoltare tutti i pezzi in streaming su Spotify, Nel frattempo, il rapper si prepara a tornare a calcare i palchi di alcuni fra i più importanti festival musicali estivi italiani: i suoi live inizieranno nel mese di giugno e proseguiranno fno a settembre. Cliccando qui potete recuperare il dettaglio delle date in programma nei prossimi mesi e le info sui biglietti.