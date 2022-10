Salmo Unplugged è disponibile su Amazon Music Original: la tracklist completa

Dieci tracce per dieci contenuti video esclusivi. Ecco com’è strutturato Salmo Unplugged, il nuovo progetto del rapper sardo disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming musicale Amazon Music Italia a partire da lunedì 3 ottobre. Lo speciale editoriale comprende dunque 10 brani unplugged e 10 eccezionali video musicali tutti registrati a fine estate nella bellissima Costa Smeralda, in Sardegna, patria dell’artista.

Cosa aspettarsi da Salmo Unplugged per Amazon Music Original

Per l’occasione, l’artista ha rimesso mano a 9 pezzi del suo ultimo disco Flop, insieme a successi tratti dagli album Playlist, Hellvisback e The Island Chainsaw Massacre. Oltre a nove brani rinnovati con un arrangiamento totalmente nuovo e lontani dai pezzi della versione originale, l’Amazon Original di Salmo include un remix inedito di pezzi molto amati come MARLA e Black Widow, che è diventato la focus track del progetto. Qui sotto potete recuperare la lista completa delle canzoni incluse nell’Unplugged di Salmo e la copertina del mini album.

Tracklist Salmo Unplugged Amazon Music Original

90MIN – Unplugged (Amazon Original) ALDO RITMO – Unplugged (Amazon Original) CRIMINALE – Unplugged (Amazon Original) LA PRIMA VOLTA – Unplugged (Amazon Original) LUNEDÌ – Unplugged (Amazon Original) MARLA / BLACK WIDOW – Unplugged (Amazon Original) – Focus track IL SENSO DELL’ODIO – Unplugged (Amazon Original) IL CIELO NELLA STANZA – Unplugged (Amazon Original) L’ALBA – Unplugged (Amazon Original) A DIO – Unplugged (Amazon Original)

A rendere ancora più speciale il progetto è il fatto che non era mai successo che il cantante registrasse un prodotto simile con una band completamente dal vivo. I pezzi rinascono così in una nuova veste, per molti versi inedita e sorprendente rispetto all’originale. A proposito il cantante ha dichiarato:

“Suonare e registrare questo speciale unplugged è stato incredibile, con una formazione inedita, nuovi arrangiamenti, suoni e un modo di cantare diverso dal solito. Tengo molto a questo progetto e volevo che fosse un omaggio alla musica live”.

La nuova esclusiva track list unplugged sarà pubblicata anche in vinile e sarà disponibile dal 9 dicembre 2022. Salmo Unplugged (Amazon Original), vi informiamo, è attualmente disponibile anche sull’app di Amazon Music per iOS e Android.