Salmo: posticipato al prossimo autunno il Playlist World Tour 2020

A causa delle recenti disposizioni ministeriali, Vivo Concerti ha deciso di posticipare al prossimi autunno il Playlist World Tour 2020 di Salmo. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Dopo il concerto evento previsto per il 14 giugno allo Stadio San Siro di Milano, per ora confermato, Salmo partirà a ottobre per il suo primo tour mondiale che lo vedrà impegnato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Francia, Olanda, Germania e Svizzera.

Nei giorni scorsi l’artista ha fatto parlare di sé per un freestyle contro chi non rispetta le regole per prevenire il contagio del Coronavirus (Ne abbiamo parlato Qui).

SALMO PLAYLIST WORLD TOUR 2020

Ecco il calendario aggiornato del tour di Salmo Playlist World Tour 2020.

Venerdì 9 Ottobre 2020 || Miami @Blackbird Ordinary

Lunedì 12 Ottobre 2020 || New York @Le Poisson Rouge

Mercoledì 14 Ottobre 2020 || Los Angeles @Whisky A Go-Go

Venerdì 23 Ottobre 2020 || Losanna @Les Docks

Sabato 24 Ottobre 2020 || Zurigo @Club Plaza

Lunedì 26 Ottobre 2020 || Madrid@ But

Martedì 27 Ottobre 2020 || Barcellona @Razzmatazz 2

Giovedì 29 Ottobre 2020 || Parigi @Cafè De La Danse

Mercoledì 4 Novembre 2020 || Lussemburgo @Rockhal Club

Giovedì 5 Novembre 2020 || Bruxelles @La Madeleine

Domenica 8 Novembre 2020 || Amsterdam @Melkweg

Lunedì 9 Novembre 2020 || Londra @O2 Forum Kentish Town

Giovedì 12 Novembre 2020 || Stoccarda @Proton

Martedì 17 Novembre 2020 || Amburgo @Knust

Sabato 21 Novembre 2020 || Lugano @Padiglione Conza

Lunedì 30 Novembre 2020 || Monaco @Technikum