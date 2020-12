Salmo nuovo singolo.

A quanto pare il profeta del rap sta per tornare con nuova musica. Sono passati più di due anni dalla pubblicazione dell’ultimo album, Playlist, un progetto certificato con cinque dischi di platino per le oltre 250.000 unità e con diverse altre certificazioni per i singoli brani che ha avuto anche una versione dal vivo, Playlist Live, uscita l’anno successivo.

Nel frattempo il rapper sardo si concesso altre soddisfazioni musicali… dal successo del Machete Mixtape 4 alla produzione del singolo di Dani Faiv oltre a diverse collaborazioni. Il tutto nell’attesa debutto allo Stadio San Siro, evento previsto per la scorsa estate, e ora fissato in calendario per l’estate 2021.

Per la precisione lo show prodotta da Vivo Concerti avrà luogo lunedì 12 luglio 2021 preceduto dalla data zero, prevista per sabato 3 luglio 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

Salmo Nuovo singolo

Nel frattempo tutto lascerebbe presagire l’arrivo di nuova musica per Salmo. Il rapper ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto con la didascalia “8 gennaio!” e l’emoticon di un amplificatore. Mentre nei giorni precedenti ha scritto in cinese “Gǔn kāi”, ovvero “Esci“.

Arriverà quindi su tutte le piattaforme digitali venerdì 8 gennaio il nuovo singolo di Salmo che, nella storie della sua pagina Instagram sembrerebbe aver dato ai suoi fan alcune anticipazioni del giro di basso della sua nuova canzone.

Un’utente in rete ne ha pubblicato su YouTube un estratto dalle storie del rapper che potete ascoltare qui a seguire.