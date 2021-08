Salmo: oggi il concerto gratuito per aiutare la Sardegna devastata dagli incendi

I devastanti incidenti dolosi causati in Sardegna nelle scorse settimane hanno turbato molto un sardo vero, “il profeta del rap”, Salmo. E l’artista ha deciso di non restare a guardare inerme quello che stanno facendo alla sua terra.

Nei giorni scorsi aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa di concreto ed ora iniziano ad arrivare i primi dettagli. Salmo terrà un concerto gratuito per le vittime degli incendi e lo show adesso ha una data: questa sera, 13 agosto.

La Location Sarda è volutamente sconosciuta e verrà svelata solo nella giornata di oggi sulle pagine social dell’artista. Una scelta voluta per evitare assembramenti che potrebbero compromettere lo spettacolo, che ricordiamo sarà gratuito, facendolo saltare.

Queste le parole scritte da Salmo nei giorni scorsi:

“Oristano è stata devastata dalle fiamme, molte famiglie hanno perso lavoro e bestiame: hanno bisogno di noi.

Organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente”.