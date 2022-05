Salmo: esce la colonna sonora di Blocco 181, ecco cover e data di uscita

A partire da oggi, 10 maggio, è disponibile in pre-order BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK, un album collaborativo che vede il rapper Salmo alla direzione artistica. Il disco, vi informiamo, è in uscita venerdì 27 maggio per Sony Music su tutte le piattaforme digitali e negli store online. Qui sotto trovate il link per acquistarlo.

Acquista BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK (CD AUTOGRAFATO)

Il disco è ispirato all’omonima nuova serie Sky Original Blocco 181, di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore. La serie uscirà il 20 maggio su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

Cosa troveremo all’interno di Blocco 181 – Original Soundtrack di Salmo

All’interno del progetto troviamo11 brani caratterizzati da beat taglienti e da un sound prettamente hip-hop e rap. Le canzoni raccontato la storia di una lotta per la conquista del potere, dove Milano fa da sfondo con i suoi quartieri più multietnici e periferici. Qui sotto trovate la cover ufficiale di Blocco 181- Original Soundtrack. Almeno per il momento, l’artista non ha rivelato i nomi degli artisti che hanno collaborato al progetto, ma che verranno presto svelati.

In attesa di poter pubblicare il disco, Salmo si prepara a tornare finalmente a suonare dal vivo. Il cantante salirà per la prima volta sul palco dello stadio San Siro di Milano il prossimo mercoledì 6 luglio, per un’attesissima data evento, anticipata dalla data zero di venerdì 1 luglio allo Stadio Comunale di Bibione.

In autunno, inoltre, partirà ufficialmente il FLOP Tour che farà tappa in 12 palazzetti italiani. Cliccate qui per recuperare la lista completa delle date della tournée.