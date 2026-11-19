SaintPaul torna con Anche Se, il nuovo singolo in uscita il 19 novembre 2026. Il brano anticipa CONTROCIELO, il primo album dell’artista torinese, disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo introduce i temi del disco: le relazioni, la solitudine, la paura di perdere le persone care e il desiderio di costruirsi un futuro diverso. Al centro c’è lo sguardo di un ragazzo che prova a trovare il proprio posto, tra le difficoltà quotidiane e le aspirazioni personali.

SaintPaul: il primo album CONTROCIELO

CONTROCIELO è un progetto urban che combina sonorità contemporanee e una componente melodica. I brani raccontano esperienze personali, rapporti complicati e il contrasto tra il luogo da cui si proviene e quello in cui si vorrebbe arrivare.

La scrittura di SaintPaul si concentra sulle contraddizioni della vita quotidiana, alternando fragilità e ambizione, bisogno di appartenenza e desiderio di libertà.

Chi è SaintPaul

SaintPaul è un artista torinese classe 2001, cresciuto in periferia. Le esperienze personali e l’ambiente in cui è cresciuto hanno influenzato la sua scrittura, che affronta anche situazioni di difficoltà sociale senza spettacolarizzarle.

Tra il 2023 e il 2024 pubblica i primi singoli, tra cui COMUNALI, Au revoir, Serotonina e Cuore Cucito.

Nel 2025 avvia una collaborazione discografica con Double Trouble Club e Universal Music Italia, pubblicando Marco e Margherita, Je t’aime, Sola e MON AMOUR.

Nel 2026 arrivano nuove collaborazioni: Insieme soli con Frenkie G e VTR, Paracadute con Disme e Frenkie G, À La Folie con Madfingerz e Piove anche dai diavoli con VTR.

A giugno viene selezionato da Amazon Music per Breakthrough Italia 2026, il programma dedicato agli artisti emergenti. Il 27 novembre pubblicherà il suo primo album, CONTROCIELO.