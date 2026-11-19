Motta torna con un singolo inedito, Tu cosa dici, che uscirà venerdì 20 novembre per Sona Music Records e HOM Records, con distribuzione Sony Music, e apre un nuovo progetto. Il testo racconta una relazione che sta per cambiare per sempre.

Il cantautore pubblica questo nuovo singolo a tre anni da La musica è finita, il suo ultimo album di inediti, uscito nell’ottobre 2023, e dopo un’estate nei festival con il tour per i dieci anni di La fine dei vent’anni.

Con quel disco d’esordio, del 2016, Motta aveva vinto la Targa Tenco come miglior opera prima, e nel 2018 con Vivere o morire ha preso quella per il miglior disco. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con Dov’è l’Italia, premiata come miglior duetto con Nada.

Il significato di Tu cosa dici di Motta

Motta ha scritto Tu cosa dici con Gino Pacifico e l’ha prodotto insieme a Filippo Gatti e Taketo Gohara, su un suono essenziale che lascia in primo piano le parole. Il brano nasce come una domanda ed è una testimonianza molto personale della perdita e del dolore, un modo per attraversarli e arrivare alla vita.

La canzone è il tentativo di fermare il tempo, almeno nei quasi cinque minuti che dura, per non lasciarlo fuggire del tutto, e la speranza di trovare il coraggio di non scappare. Il passaggio anticipato nel comunicato torna proprio sul tempo: “Perché tu ci stai provando a fermare il tempo”.

Un autoscatto in copertina e una newsletter che si chiama Fermare il tempo

Motta ha scelto per la copertina del singolo un suo autoscatto in bianco e nero: la fotografia è una passione che ha scoperto e fatto sua negli ultimi mesi.

Il cantautore ha trovato inoltre un modo per parlare direttamente ai fan con una newsletter gratuita che si chiama proprio Fermare il tempo: ci si può iscrivere sul sito mottasonoio.com, e al suo interno Motta racconta la sua musica senza intermediari, con riflessioni, foto inedite e retroscena.

Credits del brano ▸ Artista · Motta

· Motta ▸ Titolo · Tu cosa dici

· Tu cosa dici ▸ Autori · Motta, Gino Pacifico

· Motta, Gino Pacifico ▸ Produttore · Motta, Filippo Gatti, Taketo Gohara

Testo di Tu cosa dici di Motta

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.

Foto di Chiara Mirelli