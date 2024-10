“Suona! Vol.1”, Motta: “Ci siamo presi la libertà di capovolgere i vecchi arrangiamenti con lo stesso coraggio dei live”

A pochi giorni dall’uscita di Suona! Vol.1, abbiamo incontrato Motta, che ci ha parlato di questo nuovo progetto, della nascita della sua nuova etichetta, SONA MUSIC RECORDS, e del tentativo di dare vita a un album che suona come se fossimo a un live e a 4 imperdibili concerti in cui le canzoni prenderanno forma come succede solo all’interno di uno studio di registrazione.

Per rendere possibile tutto questo, il cantautore ha voluto al suo fianco alcuni dei migliori musicisti della scena alternativa italiana e internazionale, ovvero: Roberta Sammarelli, Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi, Kazu Makino, Teho Teardo e Maria Chiara Argirò.

Ed ecco che sound distorti e generi che si intrecciano danno vita ad un disco in cui tutto gira intorno alla potenza, alla passione e ai sentimenti spesso contrastanti che la musica ha la capacità di esercitare su ognuno di noi.

Il fine ultimo? Fare musica per il piacere di farla, con la stessa libertà che Motta riesce a sprigionare su un palco durante ogni suo live.

“SUONA! VOL.1”, VIDEOINTERVISTA A MOTTA

MOTTA annuncia 4 unici e intimi appuntamenti live

Motta presenterà i brani contenuti in Suona! Vol.1 in occasione di 4 unici e intimi appuntamenti live, che si terranno il 7 e 8 novembre a Roma (Hacienda) e il 27 e 28 novembre a Milano (Base).

Ma non è tutto! Oltre a questi speciali 4 live, il cantautore si esibirà infatti anche il 28 ottobre alle OGR Torino per OGR Club, in occasione della data zero, e il 17 novembre al Teatro Ariosto di Reggio Emilia.