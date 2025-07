Sadturs e KIID svelano la data d’uscita del nuovo album “No Regular Music 2”

Dopo settimane di attesa, scandite da spoiler sui social e collaborazioni svelate tramite misteriosi indizi, Sadturs & KIID rompono finalmente il silenzio e con un trailer pubblicato sui loro profili social svelano la data d’uscita del loro nuovo album, No Regular Music 2 (Warner Music Italy), che sarà disponibile sia in formato fisico che in digitale a partire da venerdì 25 luglio (qui il pre-order).

SADTURS & KIID, “NO REGULAR MUSIC 2”: IL TRAILER

Cinematografico e dal forte impatto visivo, il trailer di No Regular Music 2 è ambientato in un universo dark e surreale, quasi futuristico. Qui, immersi in un’atmosfera cupa, i due producer si muovono all’interno di un edificio composto da ambienti sempre diversi, accompagnati dagli artisti che hanno collaborato al progetto, ovvero: Tony Boy, Astro, Shiva, Artie 5ive, ANNA, Ghali, Glocky, Simba La Rue, Melons, Faneto, Rrari dal Tacco, thasup, Lubi, Aira, Waze RRX, Flaco G, Over Lapa, Lito e Enny P.

Ma non è tutto! All’interno del disco – un concept che mescola immaginazione e realtà, musica e visione – troviamo infatti anche la collaborazione con Anyma, artista e produttore italiano di fama globale noto per il suo immaginario elettronico e visionario.

Tornando al trailer, il concept narrativo del video ruota intorno a due chiavette USB. La prima, sulla quale è inciso il numero “1”, viene consegnata da Astro ai due producer, come chiave d’ingresso nel mondo “No Regular Music“. La seconda, su cui è inciso il numero “2”, viene invece portata da Ghali e rende finalmente visibile l’artwork del disco, insieme alla sua data d’uscita.

SADTURS & KIID, “NO REGULAR MUSIC 2”

No Regular Music 2 arriva a quasi due anni di distanza dal debutto del primo capitolo, No Regular Music, cui ha fatto seguito la pubblicazione di una deluxe edition composta da 20 tracce, impreziosite dalla presenza di artisti del calibro di Astro, Tony Boy, Ghali, Artie 5ive, Bello Figo, Rhove, Nerissima Serpe, Niky Savage, Lito, Low-Red, Papa V e Jake La Furia.