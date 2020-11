S7ORMy, fuori “Boomers”, singolo d’esordio del noto YouTuber

È uscito Boomers, il singolo d’esordio di S7ORMy, giovane YouTuber che sul suo canale ha 1.3 milioni di iscritti, 10 milioni di “Mi Piace” e 500 mila followers su TikTok, oltre a quasi un milione di followers su Instagram.

S7ORMy è definito come CEO dei meme, beta-tester di oggetti inutili e streamer a tempo pieno.

Il singolo Boomers, prodotto da Andry J e Morris Corti, nasce come raccoglitore di meme e ironica provocazione sulle fake news in tempo di Covid.

È un effervescente e accattivante brano, pop dance dalle influenze electro swing e old school hip hop, che fa sorridere, ma allo stesso tempo riflettere sul potere e sugli errori della comunicazione di massa.

“‘Boomers’ nasce come raccoglitore dei MEME del 2020 e affronta in chiave ironica la tematica BOOMERS Vs. MILLENNIALS. Il testo vuole sottolineare la confusione comunicativa del 2020 in tempo di Covid, caratterizzata purtroppo da negazionisti e complottisti. In questo caos, il mondo del web cerca di trovare delle soluzioni.”

Così S7ORMy descrive Boomers.

S7ORMy

S7ORMy, il cui vero nome è Matteo Valente, è nato a Milano nel 1994 e fa parte della Illuminati Crew.

Comunica con i suoi fan in modo ironico e talvolta irriverente, tra video YouTube, live Twitch, contenuti Instagram e video su TikTok.

Appassionato di videogame, offre al pubblico contenuti di intrattenimento, reaction e challenge.

Con la sua vivace creatività dà vita a contenuti sempre nuovi e fuori dall’ordinario.

Accadimenti bizzarri, meme e trend topic mondiali non sfuggono al suo occhio attento; challenge sportive, sfide impossibili ed esperimenti improbabili, rendono i suoi canali divertenti e curiosi.

BOOMERS – IL TESTO

Testo: Matteo Valente, Luca Virno.

Musica: Andrea Vanalli, Moreno Corti

Produttore: Andry J, Morris Corti

Etichetta: 2020 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Edizioni: Mamely

Amici miei, vogliamo dedicare questa canzone contro il 5G,

Perché è ora dire basta col mercurio che avvelena tutti.

Devono capire che ha rotto le palle Burioni,

Perché i vaccini ci trasformeranno tutti in ROBOT

Boomers!

Fake news, spamma meme brutti in CAPS su Facebook

Che caldo, “museruola” sotto il mento, tanto lui è salvo

Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? Ah no?

Fatta in casa con le tende, l’ovatta e l’assorbente, e un tutorial su YouTube

Otto di mattina, non c’ho voglia sono stanco, c’ho lezione, non la seguo, gioco a fortnite sottobanco

sullo schermo qui di fianco, proprio sopra sul mio banco, i balletti su tiktok li facciamo insieme a

Franco

volando sul bendo, gangsta fingendo, finto bad boy in auto blu sto correndo

flexo il rolex, flexo le yeezy, con i soldi di mia mamma compro tutto molto easy

(papapaparapraprara)

filtri osceni con i gattini, cani orrendi e fiorellini

buongiornissimo, cuoricini

lui non si vaccinerà, na na na na, sui

social media canteremo, penseremo ad un rimedio

la woah balleremo come Charlie d’Amelio

su tik tok contro i…

Boomers!

Boomers!

CE LA FAREMOOO

Sdraiato sulla spiaggia, crema in pancia e sulla guancia, cocco bello in abbondanza per i boomers

in vacanza

grossa la panza, omo de sostanza, balla la paranza con il caldo che avanza,

Che succede? Questa è l’estate più bollente degli ultimi 100 anni!

chi l’avrebbe mai detto, no, vabbè,

dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è.

(papapaparapraprara)

Filtri osceni con i gattini, cani orrendi e fiorellini

buongiornissimo, cuoricini

lui non si vaccinerà, na na na na, sui

social media canteremo penseremo ad un rimedio

la woah balleremo come Charlie d’Amelio

su tik tok contro i…

Boomers!

Boomers!

Contro i Boomers!