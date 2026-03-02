Ruggero Ricci: “Porcellana” è il nuovo singolo sull’amore fragile e le situationship

Il desiderio di connessioni profonde che si scontra con la paura della vulnerabilità. È questo il paradosso contemporaneo che Ruggero Ricci racconta nel suo nuovo singolo Porcellana, una ballad dalle sfumature indie-pop distribuita da ADA Music Italy.

Il brano esplora il rifugio nelle cosiddette situationship, relazioni indefinite e precarie scelte per evitare il dolore, pur nella costante ricerca di autenticità e sicurezza emotiva. Un tema che parla a una generazione che spesso si nasconde dietro un mondo digitale fittizio, evitando il confronto reale e il dialogo diretto.

La porcellana diventa così la metafora di un amore vissuto in prima persona, lontano dalle dinamiche virtuali: un materiale prezioso, elegante, ma estremamente fragile agli urti. Un tesoro inestimabile, che richiede cura e attenzione.

Il singolo, prodotto da M. Giorgetti e Tia Snow, è accompagnato da un videoclip diretto da A. Artioli, che costruisce un racconto per immagini fatto di atmosfere e suggestioni. Le tonalità morbide e delicate, il bianco e nero e le luci soffuse richiamano la fragilità e l’intimità della canzone, amplificandone la dimensione più profonda.

CHI È RUGGERO RICCI

Ruggero Ricci è un giovane cantautore indie, attivo anche come vocal coach e art director per diverse realtà dell’industria discografica. Da circa tre anni è giudice del talent televisivo Nokep Generation, in onda in diretta su Sky e Digitale Terrestre. Nel corso della sua carriera ha aperto concerti a numerosi artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, tra cui Michael Bolton, J-Ax, Carmen Consoli, Nomadi, Tony Boy, Elodie, Lazza e Shiva.

Già ambassador della Motorola Experience con Radio 105 a Forte dei Marmi, nel 2025 è stato ospite e giurato al Green Valley Pop Fest di Trapani, sempre con Radio 105. La sua esperienza pluriennale come autore e vocal coach lo ha portato a ricoprire il ruolo di giurato in numerosi festival di rilievo nazionale.