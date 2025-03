Rubino torna con “Anche Se” e canta il desiderio di ritrovarsi, tra dubbi e silenzi

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 21 marzo, Anche Se è il nuovo singolo di Federica Rubino, in arte soltanto Rubino, che torna con un brano intimo e avvolgente, in cui racconta tutti quei momenti in cui la nostra voce sembra lontana, come una sorta di eco che si perde nel silenzio.

Il brano non propone però risposte facili, guidandoci piuttosto nei territori più profondi dell’anima, tra dubbi, silenzi e il desiderio di ritrovarsi anche quando tutto sembra confuso.

RUBINO presenta il nuovo singolo “ANCHE SE”

Prodotto da Vittorio Napoletano, Anche Se rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico della cantautrice e nasce dal bisogno di ascoltarsi davvero, di riconoscere il proprio valore e di mantenersi in equilibrio nonostante le incertezze.

Di fatto, parlando di quella prigione silenziosa che spesso ci costruiamo in totale autonomia, il brano non fa altro che descrivere il percorso interiore di chi vaga tra il caos dei pensieri e il desiderio di ritrovare se stesso, senza mai arrendersi.

Anche Se non è dunque soltanto una canzone, bensì un vero e proprio invito a cercare sempre la propria voce interiore.

Foto di copertina a cura di Davide Uria