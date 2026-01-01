1 Gennaio 2026
1 Gennaio 2026

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raddoppia: annunciato il Grand Opening al Foro Italico

Per il decimo anniversario lo show raddoppia.

Logo RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening Roma Foro Italico.
L’estate 2026 ha già una data d’inizio ufficiale. In occasione del decimo anniversario della manifestazione, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia i suoi appuntamenti. Il Gruppo RTL 102.5 – che comprende anche Radio Zeta e Radiofreccia – ha infatti annunciato il Grand Opening, una serata evento che porterà la sfida per il tormentone nel cuore della Capitale.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio 2026 presso il Centrale del Foro Italico di Roma. Sarà qui che prenderà ufficialmente il via la competizione che ci accompagnerà per tutta la stagione, per poi concludersi, come da tradizione, con la finalissima di settembre nella cornice dell’Arena di Verona.

Dieci anni di Power Hits: il Grand Opening a Roma

Quello del 2026 non è un anno come gli altri per lo show di RTL 102.5. Per celebrare il 10° anniversario, l’emittente ha deciso di creare un vero e proprio “viaggio musicale” che parta da Roma con una lineup di artisti straordinaria.

Il Grand Opening non sarà solo una vetrina per i primi brani estivi, ma una celebrazione della musica live in una delle location più suggestive d’Italia. L’obiettivo è chiaro: decretare il brano che dominerà l’airplay e le classifiche nei mesi più caldi dell’anno.

Biglietti e Info

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening sono già disponibili. L’hashtag ufficiale per seguire l’evento e interagire sui social è #RTL1025PHE26.



