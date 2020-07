RTL 102.5 è media partner del Festival d’Estate 2020 all’Arena di Verona

Il 25 luglio ha preso il via il Festival d’Estate 2020. La manifestazione si svolge all’Arena di Verona e anche quest’anno ha come media partner RTL 102.5. Il programma prevede numerosi eventi live con grandi nomi della musica italiana ed internazionale, fino al 29 agosto.

RTL 102.5, dopo aver annunciato il ritorno a settembre di Power Hits Estate, continua l’ormai consolidata collaborazione con l’Arena di Verona. La storica cornice dell’Arena si presenterà quest’anno in una veste del tutto inedita: il palcoscenico è collocato al centro dell’Anfiteatro.

Durante un’intervista su RTL 102.5 il 23 luglio, Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, ha raccontato così questa edizione del Festival. “Io la definisco una straordinaria stagione, abbiamo penato tanto in questi mesi, ma alla fine abbiamo deciso di tornare all’Arena come monumento, di mettere il palco al centro in modo che sia tutto in sicurezza. Faremo delle bellissime serate in forma di concerto con luci incredibili. La prima serata è prevista per sabato 25 con Katia Ricciarelli come madrina: lo spettacolo sarà con cantanti italiani e repertorio italiano dedicato agli operatori sanitari per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e che faranno. Le nostre serate hanno il fine ultimo di dare sollievo e gioia con l’idea di regalare a tutti la possibilità di vedere l’Arena come probabilmente non la vedranno mai più“.

Festival d’Estate 2020, biglietti in omaggio grazie a rtl 102.5

RTL 102.5 supporterà Fondazione Arena con alcuni appuntamenti in diretta, durante i quali Cecilia Gasdia racconterà il mondo della lirica e le serate previste in calendario. Inoltre, l’emittente radiofonica regalerà ai suoi ascoltatori la possibilità di assistere dal vivo ad alcune rappresentazioni. In questa edizione, gli eventi previsti saranno undici.

Dopo la serata d’apertura Il Cuore italiano della Musica tenutasi il 25 luglio, seguiranno il Requiem di Mozart, una serata con la coppia Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, un omaggio a Wagner. Ed ancora, un Gala verdiano, una serata dedicata a Le quattro Stagioni di Vivaldi e l’Adagio di Albinoni, un Gala rossiniano. Per finire, ci saranno due serate dedicate a Giacomo Puccini, e un doppio appuntamento con Plácido Domingo.

Tutte le informazioni per vincere i biglietti si trovano sul sito di RTL 102.5.