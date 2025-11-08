Rrari Dal Tacco racconta il riscatto di un artista del sud nel nuovo singolo “Tocco Pitocco”

Rrari Dal Tacco, Tocco Pitocco: significato del testo del nuovo singolo.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Tocco Pitocco è il nuovo singolo di Rrari Dal Tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, che torna con un brano trap veloce e ritmato, in cui le barre si susseguono ininterrotte.

“La mia musica nasce in maniera del tutto spontanea. Raramente ci rifletto sopra prima di scrivere le barre. È un flusso. È tutto molto genuino. Prima c’è il beat, poi scrivo le barre. A volte viceversa. Il mio lo definirei ‘gangstar rap’ con un linguaggio nudo, crudo e molto diretto”.

Il brano arriva dopo il singolo Bianca con Kid Yugi, rimasto per oltre una settimana alla #1 su Spotify Italia, e la pubblicazione dell’album Non Sono Gesù, che ha debuttato nella Top 5 della classifica FIMI / NIQ relativa agli album più venduti.

TOCCO PITOCCO: IL TRAILER

Il brano è stato anticipato da un trailer che omaggia l’iconico video del brano Crank That di Soulja Boy Tell’em. Ed ecco che, all’interno di un’aula scolastica, due alunni recitano Tocco Pitocco (una sorta di filastrocca, nda) davanti a un insegnante che, incuriosito, chiede: “Ma chi è sto Rrari Dal Tacco?!”.

RRARI DAL TACCO, “TOCCO PITOCCO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO”

Tocco Pitocco racconta il percorso di riscatto di un artista proveniente dal Sud Italia che, dalle difficoltà della strada, arriva al successo e al grande pubblico.

Ed ecco che, attraverso un linguaggio diretto e provocatorio, il rapper esalta la propria indipendenza e la propria capacità di trasformare la miseria in ricchezza, ironizzando sulla propria condizione di ex “pitocco”, che ora “tocca i soldi”.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il testo del brano alterna riferimenti alla vita di periferia all’ostentazione del lusso, riflettendo sulla doppia identità di chi resta legato alle proprie origini pur avendo raggiunto un nuovo status. Il Rolex, così come i dischi d’oro e le Louboutin, diventa così un emblema di rivalsa sociale, mentre frasi come “appendo i dischi d’oro in bagno” svelano – con una certa ironia – un certo disincanto nei confronti del successo.

TESTO DEL BRANO

Stiamo alzando bei soldini

Da in cu*o a sti paesini

Cazziamo il prodotto

Sui dischi d’oro di FIMI

Rolex al listino

Mi sento un bambino

Girare la ghiera

È il mio gioco preferito

Questa mer*a non è easy

La faccio sembrare easy

Certi rapper sono attori

E i loro manager le attrici

XXX

Sto fuori dai vostri giri

Non scassarmi la min**ia

Sono a Monopoli in giro

Sto mettendo il monopolio

Su ogni cosa che tocco

Veniamo dalla coca

Dal fumo buono e il tarocco

Da case rotte fuori

Con dentro arredo costoso

Pareti di scarpe

La stanza sembra un negozio

Tocco pitocco

Quanti soldi che tocco

Se mi paghi in fattura

Tre pezzi dal set io tolgo

RRARI DAL TACCO

S**a se non ti piaccio

Non vado mai in palestra

Alleno solamente il ca**o

Tocco pitocco

Quanti soldi che tocco

Se non paghi il coppone

Ti sparano come i botti

RRARI DAL TACCO

Su*a se non ti piaccio

Lo facciamo a giocare

Appendo i dischi d’oro in bagno

XXX in meno di tre

La strada non fa per te

Vendevi droga per me

Perciò nun tiene rispetto

Profondo sud, sistema

XXX

Non scendo a patti con major

Ma sciend a patt’ du sang’

Nuove SRL, PS sul pendente

Un etto sul collo

Non è prosciutto cotto

XXX da presidente

Che non guido mai

Femmine buone

Che tu non avrai mai

Niente è intestato a me

Nuove Louboutin

Sangue sul parquet

Mezzo miglio

Torno indipendente

Dillo al presidente

Scendo dal van

Entro nel club

Ricco col rap

Metto sasso, carta e forbice

Nel Necessaire

Tocco pitocco

Quanti soldi che tocco

Se mi paghi in fattura

Tre pezzi dal set io tolgo

RRARI DAL TACCO

Su*a se non ti piaccio

Non vado mai in palestra

Alleno solamente il ca**o

Tocco pitocco

Quanti soldi che tocco

Se non paghi il coppone

Ti sparano come i botti

RRARI DAL TACCO

Su*a se non ti piaccio

Lo facciamo a giocare

Appendo i dischi d’oro in bagno