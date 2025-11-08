Rrari Dal Tacco racconta il riscatto di un artista del sud nel nuovo singolo “Tocco Pitocco”

Rrari Dal Tacco, Tocco Pitocco: significato del testo del nuovo singolo.
Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Tocco Pitocco è il nuovo singolo di Rrari Dal Tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, che torna con un brano trap veloce e ritmato, in cui le barre si susseguono ininterrotte.
“La mia musica nasce in maniera del tutto spontanea. Raramente ci rifletto sopra prima di scrivere le barre. È un flusso. È tutto molto genuino. Prima c’è il beat, poi scrivo le barre. A volte viceversa. Il mio lo definirei ‘gangstar rap’ con un linguaggio nudo, crudo e molto diretto”.
Il brano arriva dopo il singolo Bianca con Kid Yugi, rimasto per oltre una settimana alla #1 su Spotify Italia, e la pubblicazione dell’album Non Sono Gesù, che ha debuttato nella Top 5 della classifica FIMI / NIQ relativa agli album più venduti.
TOCCO PITOCCO: IL TRAILER
Il brano è stato anticipato da un trailer che omaggia l’iconico video del brano Crank That di Soulja Boy Tell’em. Ed ecco che, all’interno di un’aula scolastica, due alunni recitano Tocco Pitocco (una sorta di filastrocca, nda) davanti a un insegnante che, incuriosito, chiede: “Ma chi è sto Rrari Dal Tacco?!”.
RRARI DAL TACCO, “TOCCO PITOCCO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO”
Tocco Pitocco racconta il percorso di riscatto di un artista proveniente dal Sud Italia che, dalle difficoltà della strada, arriva al successo e al grande pubblico.
Ed ecco che, attraverso un linguaggio diretto e provocatorio, il rapper esalta la propria indipendenza e la propria capacità di trasformare la miseria in ricchezza, ironizzando sulla propria condizione di ex “pitocco”, che ora “tocca i soldi”.
Entrando un po’ più nel dettaglio, il testo del brano alterna riferimenti alla vita di periferia all’ostentazione del lusso, riflettendo sulla doppia identità di chi resta legato alle proprie origini pur avendo raggiunto un nuovo status.
Il Rolex, così come i dischi d’oro e le Louboutin, diventa così un emblema di rivalsa sociale, mentre frasi come “appendo i dischi d’oro in bagno” svelano – con una certa ironia – un certo disincanto nei confronti del successo.
TESTO DEL BRANO
Stiamo alzando bei soldini
Da in cu*o a sti paesini
Cazziamo il prodotto
Sui dischi d’oro di FIMI
Rolex al listino
Mi sento un bambino
Girare la ghiera
È il mio gioco preferito
Questa mer*a non è easy
La faccio sembrare easy
Certi rapper sono attori
E i loro manager le attrici
XXX
Sto fuori dai vostri giri
Non scassarmi la min**ia
Sono a Monopoli in giro
Sto mettendo il monopolio
Su ogni cosa che tocco
Veniamo dalla coca
Dal fumo buono e il tarocco
Da case rotte fuori
Con dentro arredo costoso
Pareti di scarpe
La stanza sembra un negozio
Tocco pitocco
Quanti soldi che tocco
Se mi paghi in fattura
Tre pezzi dal set io tolgo
RRARI DAL TACCO
S**a se non ti piaccio
Non vado mai in palestra
Alleno solamente il ca**o
Tocco pitocco
Quanti soldi che tocco
Se non paghi il coppone
Ti sparano come i botti
RRARI DAL TACCO
Su*a se non ti piaccio
Lo facciamo a giocare
Appendo i dischi d’oro in bagno
XXX in meno di tre
La strada non fa per te
Vendevi droga per me
Perciò nun tiene rispetto
Profondo sud, sistema
XXX
Non scendo a patti con major
Ma sciend a patt’ du sang’
Nuove SRL, PS sul pendente
Un etto sul collo
Non è prosciutto cotto
XXX da presidente
Che non guido mai
Femmine buone
Che tu non avrai mai
Niente è intestato a me
Nuove Louboutin
Sangue sul parquet
Mezzo miglio
Torno indipendente
Dillo al presidente
Scendo dal van
Entro nel club
Ricco col rap
Metto sasso, carta e forbice
Nel Necessaire
Tocco pitocco
Quanti soldi che tocco
Se mi paghi in fattura
Tre pezzi dal set io tolgo
RRARI DAL TACCO
Su*a se non ti piaccio
Non vado mai in palestra
Alleno solamente il ca**o
Tocco pitocco
Quanti soldi che tocco
Se non paghi il coppone
Ti sparano come i botti
RRARI DAL TACCO
Su*a se non ti piaccio
Lo facciamo a giocare
Appendo i dischi d’oro in bagno