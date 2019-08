Fabio Rovazzi il nuovo singolo, Senza pensieri, è accompagnato da un video colmo di riferimenti al cinema, ai videogiochi e alle serie tv. Un video degno di un vero nerd arricchito dalla presenza di vari personaggi noti.

Ieri Rovazzi ha finalmente lanciato il videoclip del suo nuovo singolo per l’estate, Senza pensieri, brano cantato in coppia con Loredana Berté e J-Ax. Il video, in sole 12 ore (alle 2 di stanotte) era già arrivato primo nelle tendenze di YouTube con quasi 250.000 views.

Partiamo da un presupposto, se qualcuno dovesse avere ancora dubbi sulla genialità e sul talento del “Non cantante”, se non fosse bastato il successo dei suoi tormentoni, la capacità di girare video degni della star americane, di concepire trame da vero sceneggiatore e il brio nella conduzione dimostrato a Sanremo Giovani 2018 al fianco di Baudo, bene questa è la volta buona per ricredersi completamente.

Con il video di Senza pensieri non solo Rovazzi ha alzato ulteriormente l’asticella della qualità dopo aver già stupito tutti con il videoclip di Faccio quello che voglio, singolo dello scorso anno, ma ha dato vita ad una produzione che non ha nulla da invidiare ai grandi film e alla serie tv americane da cui, tra l’altro, trae piena ispirazione.

Ma non solo, Rovazzi ha dato il via ad un vero e proprio lungometraggio che, unendo i singoli video a partire proprio da Faccio quello che voglio, crea una macro trama che fa da filo conduttore. Un po’ come avviene nei film del Marvel Cinematic Universe dove i film di Thor, Spider-Man, Capitan America e soci, sono sì visibili separatamente, ma al tempo stesso creano in realtà un’unica grande storia.

Ma quello che Fabio Rovazzi sta creando singolo dopo singolo non è solo un trampolino di lancio verso il suo sogno, quello di dirigere un film (il debutto da attore è già avvenuto con Il Vegetale, vedi qui), ma anche un evoluzione per la sua musica che, sopratutto con questo singolo, inizia a lanciare contenuti su cui riflettere.

FABIO ROVAZZI – I VIDEO, LA TRAMA

PROLOGO – Volare

Nel 2017 Rovazzi pubblica Volare feat. Gianni Morandi (4 dischi di platino e oltre 125 milioni di views del video). Ed è in questo video che Fabio comincia a creare la storia…

Maccio Capatonda, in punto di morte, rivela a Rovazzi che la gente lo odia per il suo successo e gli suggerisce di fare un featuring con l’unica persona al mondo che non è odiabile: Gianni Morandi.

E’ cosi che l’artista, con la complicità dell’amico Salvatore Esposito, per attirare l’attenzione di Morandi organizza il rapimento di sua moglie Anna. Alla fine si scopre che, ad architettare il misfatto, è stata proprio quest’ultima stufa di vedere il marito chiuso a casa fisso sul cellulare da vero social addicted.

Il messaggio del brano è un’ironica riflessione sul potere e le distorsioni dei social network.

CAPITOLO I – Faccio quello che voglio

Nell’estate del 2018 e’ la volta del cortometraggio (oltre 9 minuti di girato) Faccio quello che voglio feat. Emma, Nek e Al Bano (1 disco di platino e quasi 50 milioni di views).

Secondo Rovazzi questo è da intendere come il primo vero capitolo di questa saga di cui Volare è stato una sorte di prequel.

Il video inizia con Rovazzi e Morandi, ormai inseparabili amici, che si ritrovano sull’Isola di San Pietro a pescare.

Rovazzi confida all’amico di essere a corto di idee e Gianni Morandi gli rivela un grande segreto: “la paura di tutti gli artisti e’ quella di perdere il proprio talento e’ per questo che abbiamo costruito il caveau”.

E’ qui che scatta il piano di Rovazzi che entra in banca, ruba dal caveau le boccette contenenti il talento di alcuni artisti e si ritrova coinvolto in una rocambolesca fuga dalla polizia che termina con il suo arresto. Sarà Flavio Briatore a pagare la cauzione per liberarlo dal carcere.

Il messaggio del brano è legato alla riflessione sull’illegalità praticata impunemente dai furbetti con l’obiettivo di fregare il prossimo – modello che in Italia non solo sembra ammissibile, ma addirittura affascinante. Oltre a questo c’è la spasmodica ricerca della notorietà a tutti i costi, anche senza nessun merito o capacità.

CAPITOLO II – SENZA PENSIERI

Il video inizia con il mattatore televisivo Paolo Bonolis che raccomanda a Fabio di stare attento perché “loro” sono sulle sue tracce… “Anche se Briatore ti ha pagato la cauzione non pensare sia finita, loro ti osservano. Vogliono il controllo sui tuoi pensieri”.

Turbato il ragazzo si addormenta e, durante il sonno, un braccio robotico gli risucchia i pensieri archiviandoli in una sala server.

Tutti i soggetti “senza pensieri” si ritrovano in un laboratorio dove vengono studiati modi per controllare e distrarre la gente dai problemi veri. Tra le cavie di questo laboratorio ci sono J-Ax, Max Biaggi e Karen Kokeshi, Youtuber di successo oltre che attuale fidanzata di Rovazzi.

Tra i cattivi che conducono esperimenti sulle cavie troviamo invece Loredana Bertè, Fabio Fazio ( a cui Rovazzi chiede un fido…), Danti e Anima, Youtuber diventato famoso insieme ai Mates per i suoi video legati ai videogame più gettonati.

Mentre Loredana Berté canta il ritornello di Senza pensieri cammina in una sorta di backstage del mondo, vero e proprio riferimento a The Truman Show, dove controlla tutti attraverso degli specchi. Un ambientazione che richiama volutamente il “SottoSopra” di Stranger Things (con tanto di riferimento anche alla colonna sonora).

Il messaggio del brano è chiaro: riflessione su un mondo dove l’opulenza ha travolto il concetto di esigenza, l’estetica e la finzione hanno preso il sopravvento ma anche l’uso smodato dei social e l’emergenza ambientale.

Alla fine del video appare Terence Hill alla guida di una ribellione. Per i più giovani l’attore è legato al ruolo di Don Matteo ma sono molti i film western da lui girati nel corso della sua lunga carriera.

Proprio Hill svelerà a Rovazzi maggiori informazioni sul vero ruolo di Loredana rivelandogli anche quanti anni è stato rinchiuso all’interno del laboratorio dando qualche indizio sul futuro di questa trilogia musicale.

ROVAZZI SENZA PENSIERI – ALCUNI DEI TANTI RIFERIMENTI NERD DEL VIDEO

Questo nuovo video di Rovazzi affonda più che mai nella cultura cinematografica dell’artista oltre che sul suo lato nerd.

Ritorno al Futuro, Atto di Forza (Total Recall), The Cube, Truman Show, Matrix ma anche Inception, Shutter Island e They Live – Essi vivono di Carpenter (i cartelli pubblicitari), Avengers Infinity War (il poster in camera) e l’episodio San Junipero di Black Mirror. Sono tanti i riferimenti velati di questo vero e proprio cortometraggio.

Tra questi sicuramente quello più importante è legato al capolavoro 1984 di Orwell. A richiamarlo, tra le altre cose, i cartelli con le scritte “Obbedisci” e “Non pensare”.

Il video inizia nel celebre bar che ospita il Late Show dello Youtuber Yotobi.

La città/laboratorio sopra le nuvole in cui Rovazzi è rinchiuso è invece un chiaro riferimento a Cloud City di Star Wars, il luogo in cui Lando Calrissian tradisce Han Solo. Il luogo viene però descritto come se si parlasse, altro argomento di stretta attualità, dell’Area 51.

La frase pronunciata da Gigi Marzullo all’inizio del video, “Come sarebbero i giocatori senza denti“, richiama un video diventato un meme virale. Il video fu realizzato dallo Youtuber Joker che pronunciò la frase “Come fossero i giocatori senza denti“. Fu la piattaforma di live streaming Twitch Cerbero Podcast, a renderlo virale su tutto il web.

Un altro riferimento super nerd è quello sul font usato per il titolo del video. Si tratta dello stesso di Cyberpunk 2077, attesissimo videogioco la cui uscita è prevista per aprile 2020, che è il seguito di Cyberpunk 2020.

Inoltre nel video appare la casa di Achille Lauro già usata anche nel video di 1969, nuovo singolo di Lauro.

Il videoclip, scritto e diretto da Rovazzi, è stato girato a Vimercate.

Questi sono solo alcune della citazioni o degli Easter Eggs del video di Senza pensieri. E voi ne avete trovati altri? Segnalateceli sulle nostre pagine social!