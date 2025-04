Una giostra, una red flag e due popstar: l’estate secondo Rovazzi e Paola Iezzi in una nuova hit estiva

Nuovo tormentone estate 2025 con duetto inedito alle porte: Rovazzi e Paola Iezzi saranno insieme in un nuovo singolo estivo.

I due artisti hanno pubblicato un video congiunto sui social, seduti su una giostra del Luna Park, mentre in sottofondo scorrono le prime note di quello che sembra essere il loro tormentone per l’estate 2025.

Rovazzi & Paola Iezzi – Il tormentone estivo 2025 è in arrivo

Il breve video, condiviso da entrambi i profili, lascia intendere chiaramente che una nuova collaborazione sta per arrivare. I due, sorridenti e ironici sulla giostra dei cavalli, accompagnano lo spoiler con il primo estratto di testo del brano:

“Io mi innamoro ma

Solo di casi umani

Ma poi ci resto male

Se non mi chiami

La nostra relazione

Sembra un true crime

Ma poi se te ne vai

Ti prego rimani

È una red flag”

Tra ironia e attualità, l’incipit del pezzo gioca con il linguaggio delle relazioni tossiche, tra “red flag” e “true crime sentimentali”. Un ritorno alle atmosfere leggere ma taglienti che hanno fatto la fortuna di Fabio Rovazzi, qui affiancato da una delle artiste più amate della scena pop italiana.

Paola Iezzi e Rovazzi: due mondi che si incontrano

Paola Iezzi, dopo il successo con Paola & Chiara e l’esperienza da giudice a X Factor – che ripeterà anche nel 2025 – ha pubblicato a dicembre scorso il singolo Club Astronave, confermando il suo amore per l’elettronica e le atmosfere da dancefloor.

Rovazzi, invece, torna a giocare con l’immaginario dell’estate dopo una lunga serie di tormentoni entrati nella storia della musica italiana recente: da Andiamo a comandare a Volare con Gianni Morandi, passando per Senza pensieri con Loredana Bertè e J-Ax. Tra le sue ultime pubblicazioni anche La Discoteca Italiana (feat. Orietta Berti) e Maranza con Il Pagante.

Quando uscirà il singolo?

Al momento non ci sono date ufficiali, ma considerando il tempismo perfetto di entrambi gli artisti, l’uscita potrebbe avvenire già il 9 maggio. L’estate è alle porte e la corsa al tormentone 2025 è appena cominciata.

Segui All Music Italia per non perderti l’uscita del singolo di Rovazzi e Paola Iezzi e tutte le novità della summer season 2025!