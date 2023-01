Rovazzi racconta a Rtl 102.5 perché il nuovo singolo, “Niente è per sempre”, non avrà un videoclip

È fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali Niente è per sempre, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

L’artista è stato ospite di Rtl 102.5 per raccontare questo brano, scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta (quest’ultimo lo ha anche prodotto) che segna una svolta nel suo percorso musicale.

La canzone è stata lanciata in anticipo in radio domenica 1 gennaio e vuole essere qualcosa di diverso rispetto al passato di Rovazzi, una canzone con cui Fabio prova a dare importanza alle parole raccontando la società di oggi, con tutte le sue ipocrisie e incoerenze.

Niente è per sempre è una canzone provocatoria e, al tempo stesso, riflessiva. Rovazzi in radio ne ha parlato così:

“È un singolo molto diverso dai miei lavori precedenti, ha un testo un po’ tagliente. Nel brano dico ‘Dell’elmo di Scipio nessuno sa niente’ perché mi fa riflettere il fatto che, nonostante cantiamo il nostro inno, spesso non conosciamo il significato delle parole che pronunciamo. Inoltre, ci concentriamo sui nostri problemi personali senza renderci conto che ci sono problemi molto più grandi intorno a noi. Antonacci e Simonetta sono riusciti a tirare fuori un pezzo di me che facevo fatica a fare uscire. Sono sempre stato legato alla leggerezza e invece con questo brano mi sono convinto a fare qualcosa di diverso. Rientro nella bolla della musica leggera e divertente, questa canzone non è stata una cosa programmata o strategica. È un pezzo liberatorio e lo considero un passo in avanti per la mia carriera“

Per lanciare il brano l’artista ha scelto come campagna social di postare sul feed foto di cose che non ci sono più per fare riferimento al titolo del singolo: “mia madre pensava mi avessero hackerato il profilo. La reazione è stata molto divertente” ha dichiarato.

Tra l’altro per lanciare il suo primo brano “adulto” Fabio, Videomaker di professione che negli scorsi anni ci ha abituato a singoli accompagnati da videoclip molto interessanti e con super budget, ha deciso di non accompagnare il pezzo con un video e ne spiega i motivi proprio a Rtl: