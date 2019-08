Fabio Rovazzi Senza pensieri video. C’era grande attesa per il video del nuovo singolo di Rovazzi che, dal precedente Faccio quello che voglio, ha alzato l’asticella della qualità su questa componente del suo lavoro unendo la passione per la musica a quella innata per la musica.

Senza pensieri uscito da qualche settimana si sta già rivelando una delle hit dell’estate 2019. Per questo nuovo singolo Rovazzi ha coinvolto Loredana Bertè e l’amico J-Ax.

È stato pubblicato il 10 luglio e, con le sue sonorità pop-funky, è leggero e ritmato quanto basta per conquistare le vacanze.

Fabio Rovazzi, come al solito, si diverte a stare su piani differenti, giocando con contrasti e rovescio della medaglia. Il testo, infatti, affronta anche temi impegnativi e suggerisce che, a volte, piuttosto che pensare alla soluzione, ci viene più comodo mettere da parte i problemi e non pensarci, come dice il titolo.

“Travolti dallo stress delirio universale, basta solo non pensare, il mondo finirà non ti devi preoccupare …”

Questa volta il suo obiettivo è sensibilizzare l’ascoltatore sugli eccessi di consumismo ed utilizzo dei social, senza dimenticare l’emergenza ambientale. La produzione è ad opera degli ormai fidi Merk & Kremont.

ROVAZZI – SENZA PENSIERI – VIDEO

Il video è stato girato nelle scorse settimane a Los Angeles, negli Studios di Hollywood ed è stato montato anche da Rovazzi, come testimoniato dalle stories di Instagram dove un assonnato Fabio, alle 8.16 del mattino (ora della California), annuncia di aver consegnato il lavoro.

Anche questa volta Fabio Rovazzi ha voluto coinvolgere diversi personaggi noti con scelte decisamente bizzarre. Appaino infatti nel video, oltre a Loredana Berté e J-Ax, anche Paolo Bonolis, Gigi Marzullo, Terence Hill, Fabio Fazio, Enrico Mentana, Kokeshi, Anima, Maccio Capatonda e Danti.

La storia del video tra l’altro, come una vera e propria serie ad episodi, riprende esattamente dalla fine del precedente Faccio quello che voglio.

Ecco il videoclip ufficiale di Rovazzi, Senza pensieri. scritto e diretto dallo stesso Rovazzi.

SENZA PENSIERI TESTO

Nella testa ho un buco nero

spendo soldi per sentirmi più leggero

nuovo show spettacolare

su un’isola di plastica in mezzo al mare

Faccio mille foto mai vestito uguale

in 15 secondi ci si può annoiare

non mi ricordo più che cosa devo fare

ci sto prendendo gusto nel dimenticare

Senza problemi senza pensieri

l’insalatina per restare leggeri

senza problemi senza pensieri

la posto oggi ma è una foto di ieri

Travolti dallo stress delirio universale

basta solo non pensare

il mondo finirà non ti devi preoccupare

pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na….

Senza pensieri nessuno vuole problemi

solo fake new e clickbaiting, baby

laureata con 110 brava

ma mandami foto dei piedi

e sorrido

sotto sedativo

acquisto compulsivo

roba che non serve la voglio per primo

per fare il figo dovrò chiedere un fido

mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo

Senza problemi senza pensieri

come i vecchietti a esaminare i cantieri

senza problemi senza pensieri

abbiamo terra piatta e cieli sereni

Travolti dallo stress delirio universale

basta solo non pensare

il mondo finirà non ti devi preoccupare

pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

O na na na…

Non pensare non pensare non pensare lascia stare

ti fa male ti fa male ti fa male

dico sì ma non so più chi sono

la gente mi parla ma capisco solo

O na na na…