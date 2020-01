Roshelle feat Emis Killa. Il 2019 è stato particolarmente positivo e ricco di cambiamenti per Emis Killa. Dopo un concerto al Carroponte in cui ha idealmente chiuso un’epoca, l’artista ha firmato un nuovo contratto discografico con Sony Music e ha terminato l’anno con la serata di gala che ha proclamato i vincitori della prima edizione di Coca Cola Future Legend (Qui la nostra videointervista).

E’ stato ora annunciata per il 10 gennaio l’uscita del singolo Rosa Naturale di Roshelle, che per l’occasione ha scelto di collaborare proprio con Emis Killa.

Un anno particolare per Emis Killa, che l’ultima notte del 2019 ha pubblicato sui Social questo post:

“Come da copione, a questo punto dovrei vantarmi di tutti i traguardi raggiunti durante l’anno passato e promettervi che il prossimo sarà ancora meglio, come se dovessi convincere anche me stesso oltre che voi.

In realtà stavo pensando che se non avessimo i calendari daremmo lo stesso valore a ogni giorno, e che tutta sta foga di correre per arrivare primi alla fine non significa niente. Il 2019 è stato un anno pieno di cambiamenti, un anno faticoso, pieno di soddisfazioni e successi ma anche di difficoltà, e lo dico senza vergogna, perché a me di fare il divo svampito e sorridente sui social non me ne è mai fregato un cazzo.

L’unica cosa che so è che il passato e il futuro io li ho sempre e solo potuti immaginare, la sola cosa che sono in grado di vivere è il presente. Vi auguro di farlo anche voi, al meglio, non per il 2020 ma per la vita. Auguri.”