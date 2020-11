Roshelle 7 Giorni

Sono passate solo alcune settimane dalla pubblicazione di 00.23 (ne abbiamo parlato Qui). Ora Roshelle torna con un nuovo singolo, 7 Giorni (Island Records), scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Andry the Hitmaker, sotto la supervisione del management di Thaurus.

7 giorni è un brano di chiara ispirazione r’n’b, testimonianza di come si possa scrivere un pezzo di questo tipo anche in italiano. Roshelle riesce a fondere le parole, amalgamandole perfettamente al beat che si snoda lentamente. Nel pezzo l’eclettica artista declina in tutte le desinenze il suo grande amore per il soul.

Oltre a scrivere, cantare, suonare e ballare, Roshelle ama disegnare. Nei giorni scorsi l’artista ha postato sul suo profilo Instagram un autoritratto come anticipazione del brano. È questa la scintilla da cui è partito il processo creativo che ha portato a 7 giorni.

ROSHELLE 7 GIORNI – IL TESTO

Lu-lu-lu-lunedì mi scrivi non ti vedo mai

ma-martedì rispondo amore quando vuoi

mercoledì siamo a letto stati ok

giovedì ritorno per i fatti miei

venerdì beviamo fuori un drink e poi

sa-sabato mi chiedi domani che fai

domenica sera facciamo le 6

sto bene con te ma non mi manchi mai

Ehi, tutti i giorni piango

non davvero lo dipingo

non ha senso stare male

meglio usare quello che potrebbe uccidermi

bicchiere mezzo pieno

mamma sempre tenuto duro

con papà vedo il futuro

anche se spesso non lo trovo dove io vorrei

Scusa sai mi sto perdendo

7 giorni nel mio inferno

giurami negli occhi che tu sceglierai sempre me

anche se non ti racconto bene ciò che ho in mente

Lu-lu-lu-lunedì mi scrivi non ti vedo mai

ma-martedì rispondo amore quando vuoi

mercoledì siamo a letto stati ok

giovedì ritorno per i fatti miei

venerdì beviamo fuori un drink e poi

sa-sabato mi chiedi domani che fai

domenica sera facciamo le 6

sto bene con te ma non mi manchi mai

Hai paura di soffrire

mi sento soffocare

quest’ansia che mi mangia

quando non mi dovresti più richiamare

mi piace quando fai l’uomo

sei bravo a rovinare tutto

piuttosto che stare male un po’

impara a farne a meno

vorresti capirmi ok

ma non ti interessi mai

a volte mi prendi

ma dopo mi lasci spiegami come fai

dici ci vediamo ma

lavori fino a domani

stai bene con me

io sto bene con te

perchè non ci sei mai

Lu-lu-lu-lunedì mi scrivi non ti vedo mai

ma-martedì rispondo amore quando vuoi

mercoledì siamo a letto stati ok

giovedì ritorno per i fatti miei

venerdì beviamo fuori un drink e poi

sa-sabato mi chiedi domani che fai

domenica sera facciamo le 6

sto bene con te ma non mi manchi mai