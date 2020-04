Rose Villain pubblica il primo singolo in italiano, “Bundy”

Rose Villain ha debuttato nel 2016 con il singolo Get The Fuck Out Of My Pool, prodotto da SIXPM e pubblicato da Machete. Dopo aver firmato un contratto con l’etichetta Republic Records, ha realizzato alcuni singoli cantando sempre in inglese: Funeral Party nel 2018; e Swoop nel 2019.

Adesso, l’artista torna sulla scena musicale con un brano inedito, che racchiude una importante novità. La canzone, disponibile negli store e in streaming dal 21 aprile 2020, si chiama Bundy ed è il primo pezzo cantato in italiano da Rose Villain.

Il singolo (Arista/Sony Music Italy) si ispira ai “cattivi” della cultura popolare. Nella canzone sono presenti tutti i “villain” famosi: Joker ed Hannibal Lecter, Jack Torrance e Ted Bundy. Quest’ultimo, che dà il nome alla canzone, è stato uno dei più efferati serial killer della storia. Eppure, grazie al suo fascino e alla personalità brillante, tutti lo credevano innocente. La sua unica figlia, concepita nel braccio della morte, si chiama Rose.

Il singolo Bundy – con la produzione di Young Miles – propone sonorità hard/trap ed elettroniche; ed è la presentazione “cattivissima” del nuovo progetto targato Machete.

Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Rose Villain e SIXPM. La cantante mostra così la propria natura di artista eclettica e poliedrica.

Rose Villain – Bundy – Video

Rose Villain si è formata musicalmente ascoltando artisti rock come i Nirvana, i Rolling Stones e Johnny Cash; ma anche artisti del mondo rap come Biggie e Tupac. Durante il liceo, ha trascorso il suo tempo libero tra la lettura di Edgar Allan Poe, lo studio della criminologia e la sua band punk, The Villains. Ha viaggiato, trasferendosi a vivere ad Hollywood e a New York. Alla carriera musicale ha affiancato anche quella come modella. Tutte queste esperienze hanno formato il suo background artistico, che trova poi espressione nelle canzoni e nei video.

Rose Villain è autrice, ballerina, modella, regista, producer; e con Bundy adesso aggiunge anche l’esperienza del suo primo brano in italiano.