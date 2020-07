Il 24 luglio è il giorno dell’uscita per Arista / Sony Music Italy del nuovo singolo di Rose Villain Goodbye. Il brano è stato annunciato in occasione del compleanno dell’artista, con un post sui coail.

Il singolo è il terzo in italiano per la principessa maledetta di casa Machete e arriva, quindi, dopo aver fatto parlare di sé con Bundy e Il Diavolo Piange (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Nelle ultime settimane il nome di Rose Villain è stato spesso associato a quello di Guè Pequeno, in quanto l’artista compare in Chico, il pezzo più streammato del nuovo album di Guè Pequeno Mr. Fini, in cui c’è anche Luché.

“’Chico’ è il pezzo più ascoltato di Mr.Fini.

Ho scritto il rito in un hotel a Tokyo, guardando Scarface in giapponese alle 4 di mattina. Pochi mesi prima ero capitata a casa di Al Pacino a New York, dove abbiamo visto insieme l’incontro McGregor Vs Mayweather e chiacchierato sul divano. Al era in vestaglia come Tony Montana.

Io sudavo freddo ma facevo la figa e penso di aver retto bene. A volte mi giravo dall’altra parte mentre parlava solo per inebriarmi con la sua voce, del quale mi sembrava di conoscerne le sfaccettature. Era Tony cazzo. Non avrei voluto condividere questo pezzettino d’arte (almeno per me) con nessun altro se non Guè.”