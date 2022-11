Torna con “Non è normale” Rosa Chemical: “Non c’è nulla di più bello che convivere e ispirarsi l’uno con l’altro nelle proprie diversità”

Rosa Chemical non è normale significato del testo del nuovo singolo in uscita venerdì 4 novembre per Capitol Records / Universal Music.

Manuel Franco Rocati, questo il vero nome di Rosa Chemical, arriva da Grugliasco, Torino. Classe 1998 si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap.

Inizia a pubblicare la sua musica tra il 2018 e il 2019 e nel corso degli anni collabora con artisti come Tananai, Alfa, Rose Villain e nel progetto di Canova, ovvero il Producer Michele Canova che, tra le altre cose, produce con lui anche questo nuovo singolo, Non è normale.

Rosa chemical non è normale significato

Il nuovo brano di Manuel ruota attorno ad uno dei concetti che caratterizzano i suoi testi ovvero la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l’amore libero. La definizione di normale tratta dalla Treccani e due domande sono il claim che accompagnano questo singolo:

Normale: Che segue la norma, conforme alla norma, quindi consueto, ordinario, regolare (Treccani).

“Che cos’è normale oggi?

Chi sceglie cosa è nella norma e cosa non lo è?“

Rosa Chemica in Non è normale ha le idee chiare: la percezione della normalità è soggettiva e non tutto ciò che appare ordinario lo è effettivamente. Soprattutto, ribadisce, nessuno deve sentirsi sbagliato o difettoso se è fuori dall’ordinario. Ecco come approfondisce il concetto l’artista:

“Nella società attuale ciò che è normale per qualcuno spesso non lo è per molti altri, e chi è diverso o semplicemente fuori dall’ordinario viene giudicato come sbagliato, da rimettere a posto. L’ho testato sulla mia pelle, siate ciò che volete, vivete in libertà e soprattutto non limitatevi. Non c’è nulla di più bello che convivere e ispirarsi l’uno con l’altro nelle proprie diversità“.

Rosa chemical non è normale testo e audio

In arrivo venerdì 4 novembre