Rondodasosa torna con “We on em” in feat. col rapper statunitense NLE CHOPPA

RONDODASOSA We on em testo e significato del nuovo singolo prodotto da NKO in cui l’artista collabora con il rapper statunitense NLE CHOPPA.

We on em fa seguito all’album d’esordio dell’artista, Trenches Baby, uscito lo scorso mese di novembre ecertificato con il disco d’oro. Alla tracklist del progetto si sono uniti successivamente anche i singoli Ready 4 War in collaborazione con ARTIE 5IVE e le vibrazioni drill di NEW YORK de lo scorso marzo.

Da mercoledì 17 maggio è fuori per RM4E/Atlantic/Warner Music Italy questi nuovo singolo inedito.

Rondodasosa We on em significato del brano

In questa canzone RONDODASOSA duetta con NLE CHOPPA, uno fra i più seguiti giovani talenti multiplatino della nuova scena statunitense (tra i suoi brani più noti c’è Shotta Flow del 2019 e, di recente, Slut Me Out diventato virale piattaforma TikTok).

I due artisti tra l’altro hanno presentato live per la prima volta We en om al Number One Club di Brescia.

In questo brano RONDODASOSA continua il connubio con NKO, Producer con il quale ha definito sin dai suoi esordi il sound della drill italiana.

We en om è un pezzo in cui si sente il talento e la fame di prendersi tutto, punti in comune fra i due artisti che, ognuno nel suo territorio d’origine, hanno saputo raggiungere i propri obiettivi diventando veri game changers della nuova scena musicale urban mondiale.

RONDODASOSA WE ON EM Testo e audio

Yo, lil’ bih, it’s NKO on beat

Ayo, J, turn that shit up

We on ‘em, ah

Spin on your block, don’t runnin’, ah

Se prendo un opp, miro e shot

Non vedrai mai sorgere il sole

Like, we on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan

Rondo

La mia pussy è uscita dal college

La mia voce adesso ha un valore (I come straight from Italy)

Like

We on ‘em

Spin on your block, don’t runnin’

Se prendo un opp, miro e shot

Non vedrai mai sorgere il sole, like

We on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan

Questa pussy è uscita dal college

La mia voce adesso ha un valore, like

We on ‘em

Spin on your block, don’t runnin’

Se prendo un opp, miro e shot

Non vedrai mai sorgere il sole, like

Rondo

We on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan

Questa pussy è uscita dal college

La mia voce adesso ha un valore, like

La mia bitch ha una Glock nella borsa, se glielo dico, ti spara sul posto

Nel locale mi vedi tranquillo perché non sai cosa tengo addosso, yeah

Ho fatto slide, certe notti non mi sentivo apposto, ah

Ridi sui social, ma poi lo sai che non puoi fottere Rondo

Giro per Milano, attivo la notte anche se sono famoso

U-Una bambina in tasca nel caso qualcuno volesse rubarmi il posto

Fotte coi miei ops

I don’t give a fuck, ogni azione ha un suo costo

Pull up on your block

Queste serpi le schiaccio, steppo su di loro

Giro per la city, soldi sporchi diventano milli’

Gioco a dadi, sì, con i miei Jiggy, tento la fortuna anche se siamo ricchi, like

Giro per la city, hoe che diventano snitches

Mi vuoi pull uppare? Ma con che coraggio lo dici

We on ‘em

Spin on your block, don’t runnin’

Se prendo un opp, miro e shot

Non vedrai mai sorgere il sole, like

We on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan

Questa pussy è uscita dal college

La mia voce adesso ha un valore, like

We lightning this shit, we run it

I can be in heaven and I’m still gon’ ask, “Where the guns at?

Where the funds at?”

He ain’t gotta answer then you get stretched, nigga

Cop, killers, in the clip, riding, we dope dealers

We ain’t fearing no nigga, kill your top killa

He don’t let come and always grip mine

I’ma get it through the grapevine

You gon’ wait for it, I’ma take mine

There’s a difference in you and my kind

Hotbox your whip, smoke it out with this .45

Better watch your lip, nigga spoke then he died

Huh, I know you feel that pressure, yeah

Foot on they neck, don’t let it, yeah

Belt to ass, we whoopin’ shit, spank his shit

Get a nigga candle lit, send ‘em up like frisbee, bitch

Killin’ me? No way, red flag, olè

We on ‘em

Spin on your block, don’t runnin’

Se prendo un opp, miro e shot

Non vedrai mai sorgere il sole, like

We on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan

Questa pussy è uscita dal college

La mia voce adesso ha un valore, like

We on ‘em

La mia bitch pulisce le Jordan (Bitch)

Questa pussy è uscita dal college (Alright)

La mia voce adesso ha un valore (I come straight from Italy), like

Spin on your block, don’t runnin’

We chase shit down, don’t be on this side

Haha, stupid ass nigga

I come straight from Italy

Brr-brr