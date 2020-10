Rondo Da Sosa è un giovane e promettente rapper. Lo scorso 16 ottobre ha pubblicato l’Ep d’esordio Giovane Rondo(Real Music 4 Ever / Warner Music Italy). Il primo singolo estratto è Slatt, in cui si avvale della collaborazione di Capo Plaza.

Il brano, la cui produzione artistica è affidata al producer pluripremiato AVA, ha esordito immediatamente nelle primissime posizioni della chart Spotify.

Slatt si caratterizza per un sound originale, innovativo e coinvolgente, in cui non mancano riferimenti culturali internazionali. Un’idea musicale precisa che denota curiosità e volontà di sperimentare e giocare con i suoni e le parole.

RONDO DA SOSA

Rondo Da Sosa è il nome d’arte di Mattia Barbieri, nato a Milano nel 2002, noto per la sua energia e le crude liriche sulla sua vita nel quartiere periferico di San Siro dove è cresciuto.

A gennaio 2020 pubblica con la label Real Music 4E il singolo Free Samy, a cui segue il brano Leggenda, che mostra una nuova sfaccettatura di una personalità artistica poliedrica. Un’innata capacità di scrivere e interpretare rime sulle tematiche personali più sentite.

Nel maggio 2020 pubblica su Youtube il video di Face To Face (Exposing Me RMX), clip dalla forte impronta internazionale che a oggi conta oltre 11 milioni di views.

Successivamente collabora con Lazza e Vale Pain, ponendo tasselli sempre più solidi a una promettente carriera musicale in divenire.