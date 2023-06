Ron: arriva in vinile la discografia del cantautore che è pronto a portare in tour i suoi successi

Ron parte il nuovo summer tour.

Partirà il 19 giugno 2023 dal Gran Teatro Morato Brescia il nuovo tour di Ron che si chiuderà il 15 ottobre 2023 a Montebelluna.

Ma non è l’unica novità per gli appassionati di musica d’autore. Sono in uscita su vinile otto importanti album della discografia di Ron, alcuni dei quali in 33 giri colorato. Cuori di Vetro (2001) e Quando sarò capace (2008) sono appena stati pubblicati, entrambi su label Saifam.

Seguiranno altri vinili colorati del primo periodo, come Dal nostro livello (1973, fuori il 28 luglio) e Il bosco degli amanti (10 novembre), entrambi su esclisiva nello store Sony Music.

Tra l’autunno e l’inverno usciranno per Saifam Le voci del mondo (2004), Ron in concerto (2007), Way out (2013) e Un abbraccio unico (2014).

E c’è un’altra novità: su Spotify Ron ha selezionato parte del suo repertorio di 50 anni di carriera in 8 playlist, raccolto per decenni e per generi, con una special edition, Le canzoni (e qualche) session per gli altri…, dedicata alle canzoni scritte per altri e alle collaborazioni in studio per produzioni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Dopo il successo del tour nei teatri, Ron tornerà live per la sesssione estiva del suoi concerti. Sarà suddivisa in due momenti: Ron si esibirà con la sua band (Giuseppe Tassoni piano e tastiere; Roberto Gallinelli basso; Matteo Di Francesco batteria; Roberto Di Virgilio chitarre; Stefania Tasca cori, percussioni e chitarra), alternando le date ad altre in Trio Acustico (con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere).

Questo il calendario completo in continuo aggiornamento.

Ron – summer tour

19 giugno – Macerata, Controra Di Musicultura

21 giugno – Altamura, Festa Della Musica

23 giugno – Limbiate, Cufstock Music Festival

30 giugno – Laives, Centro Sportivo Engel Ossanna

2 luglio – Prati Di Tivo, Piazzale Amorocchi

8 luglio – Cervia, Notte Rosa

23 luglio – Santa Giustina, Dolomiti Arena Festival

24 luglio – Oderzo, Piazza Grande

30 luglio – Castiglione Del Lago, Festival Internazionale Green Music

4 agosto – Livigno, Plaza Dal Comun

6 agosto – Breno, Vallecamonica Summer Music 2023

8 agosto – Biccari, Piazza Matteotti

14 agosto – Monterosso Al Mare, Molo Dei Pescatori

17 agosto – Leporano Marina, Oltre, Lido Gandoli

9 settembre – Capracotta, Largo Dei Sartori

14 ottobre – Brescia, Gran Teatro Morato

15 ottobre – Montebelluna, Palamazzalovo

Ron – SCALETTA DEL TOUR

Durente i tour il pubblico potrà ascoltare i classici intramontabili del repertorio di Ron e le celebri hit che ha scritto per i colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Chissà se lo sai fino a Una città per cantare e Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà), infine le sue canzoni più recenti tratte dall’album Sono un figlio.

Conosci la scaletta? Clicca qui per comunicarcela e vederla pubblicata.

Foto: Roger Berthod

