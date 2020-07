Romina Power lancia il nuovo singolo da solista “Una canzone complice”

Romina Power torna in radio con un nuovo singolo da solista. Si tratta del brano Una canzone complice, contenuto nell’ultimo album Raccogli l’attimo. Il singolo è in rotazione radiofonica dal 3 luglio 2020.

La cantante ha presentato in anteprima Una canzone complice durante l’ultima puntata di Domenica In del 28 giugno 2020, nella quale era ospite. L’esibizione ha suscitato un immediato consenso del pubblico in studio. Rimbalzata sui social, ha scatenato anche l’entusiasmo dei fans. Il brano è stato accolto con favore: ”Finalmente una nuova canzone, fresca e con ritmo latino“. Infatti, Una canzone complice è la versione italiana di Cara Luna di Jorge Villamizar. Il testo è stato riscritto dalla stessa Power (lo trovate in fondo all’articolo).

Il brano parla dell’importanza che la musica è in grado di assumere nelle nostre vite, diventandone parte integrante. In particolare, parla della capacità di una canzone di diventare complice di certi momenti. Si cerca una canzone “che parli di te”, in riferimento all’amato. Nel pezzo si rivolge lo sguardo alla luna, all’alba e alla notte. Intanto, si ricorda la voce di un ricordo piacevole e si cerca di ritrovarlo in una “canzone complice”.

Il singolo (etichetta: AL Bano Carrisi Production – edizioni: Jorge Villamizar Songs) segna il ritorno di Romina Power come cantante solista. Una canzone complice è uno dei due brani contenuti nel disco Raccogli l’attimo che la cantante interpreta da sola. L’album vede la firma di molti autori del panorama musicale italiano, come Popi Minellono, Cristiano Malgioglio, Nicolò Agliardi e Paolo Limiti. Soprattutto, però, vede Romina e Albano cantare di nuovo insieme dopo 25 anni dall’ultima registrazione.

Romina Power – Una canzone complice – Il testo

Una Canzone Complice

Chi dice non fa male

un’orma nella sabbia

la tua il mare la rubò

ma quella luna segue lì

e quella luna mi è fatale

piano piano all’alba

gridando poi la notte

la voce viva del ricordo si camuffa da intuizione

in una voce si nasconde

e la tua voce mi risponde

E magari lo so

non sentirai la mia canzone no

e magari lo so

continui ad esserci cercando te aspetterò

E mentre vedo solo il tuo visto

nella luce della luna

la tua voce ritorna da me

tra le onde, tra la schiuma

mentre cerco in radio una canzone complice

una canzone che parli di te

di te, di te

La vita si nasconde

in una sua promessa facile

da dove nasce poi l’ispirazione

dentro invece una canzone non so più cosa nasconde

io non so più chi si nasconde

E magari lo so

non sentirai la mia canzone no

e magari lo so

continui ad esserci cercando te aspetterò

E mentre vedo solo il tuo visto

nella luce della luna

la tua voce ritorna da me

tra le onde, tra la schiuma

mentre cerco in radio una canzone complice

una canzone che parli di te

di te, di te

E mentre vedo solo il tuo viso

nella luce della luna

la tua voce ritorna da me

tra le onde, tra la schiuma

mentre cerco in radio una canzone complice

una canzone che parli di te

di te, di te

Continuerò cercando

forse un po’ scappando

un po’ da te, un po’ da me

continuerò cercando se un motivo c’è

al vivere

a noi

Mentre vedo solo il tuo visto

nella luce della luna

la tua voce ritorna da me

tra le onde, tra la schiuma

mentre cerco in radio una canzone complice

una canzone che parli di te

di te, di te, parli di te

Mentre cerco in radio una canzone complice

una canzone che parli di te

di te, di te, parli di te