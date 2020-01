Romina Falconi Ringrazia che sono una signora è il nuovo singolo della cantautrice che, come al suo solito, è stato annunciato con un guerilla marketing geniale.

Nei giorni scorsi Milano è stata disturbata dalla presenza di una fidanzata tradita decisamente vendicativa.

Il nome del suo ex e la foto dello stesso campeggiavano infatti su volanti distribuiti in treno ma non solo. Nei pressi della Barona, quartiere di Milano, è comparsa una macchina graffitata con la scritta “Ringrazia che sono una signora“.

Di questa particolare vendetta si sono occupati diversi media da Il Corriere della Sera a La Repubblica, in realtà come svelato dalla stessa Romina Falconi, si trattava di un originale modo per lanciare il suo nuovo singolo estratto da Biondologia, Ringrazia che sono una signora per l’appunto.

Ecco come Romina ha annunciato sui social l’uscita del nuovo singolo:

“Mea Culpa, Vostro Onore,

sono io che ho creato tutto ‘sto casino.

La storia del traditore svergognato sul treno, il poster in metro e la macchina (rotta, da buttare) imbrattata con la scritta “Ringrazia che sono una Signora”. Vostro Onore, il fatto è che tira più un pelo di vendetta che un carro d’amore. E oggi, a mostrarsi veri e vulnerabili c’è da farsi male.

Il fatto, Vostro Onore, è che se dobbiamo sembrare tutti vincenti, buoni, intoccabili, ci perdiamo la parte più vera di noi, quella che mi piace di più.

Capirà che una come me allora perde in partenza.

E se sono strana nei modi e nei testi, allora sarò strana in tutto, perché in un mondo di finti supereroi io non ci voglio proprio stare.

E anche senza super poteri e con pochi mezzi, si può e si deve arrivare ovunque.“

ROMINA FALCONI RINGRAZIA CHE SONO UNA SIGNORA

Non rispondo alla tua guerra

io so essere migliore

vuoi vedermi a terra ma non do soddisfazione

ringrazia che sono una signora

nella schiena ho il tuo pugnale

resto calma ma ti colpirei sai pure dove

ringrazia che sono una signora

Non voglio essere volgare

a quello ci pensa tua madre

M’incazzo come un’ape

ti buco tutte le ruote

niente vendetta prometto

fuori sorrido ma dentro

dentro ti vorrei frustare

Tutti professano il perdono

ma non ci crede mai nessuno

perdona tu un paio di palle

dopo un calcio in culo

fai la pace solo dopo,

quando passa tutto l’odio

si però avrei preferito non soffrire proprio

ringrazia che sono una signora

e qui lo dico e qui lo nego

voglio colpirti da dietro

M’incazzo come un’ape

ti buco tutte le ruote

niente vendetta prometto

fuori sorrido ma dentro

dentro ti vorrei scuoiare

Ce l’ho con te

ma la mia vera vendetta è riderti in faccia

ce l’ho con te

io sarò molto elegante, indifferente ma poi

M’incazzo come un’ape

ti buco tutte le ruote

niente vendetta prometto

fuori sorrido ma dentro

dentro ti vorrei scuoiare