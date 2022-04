Romina Falconi svela concept e copertina del nuovo album... "Rottincuore", un racconto visto attraverso le parole dei peccatori

Romina Falconi nuovo album in arrivo, Rottincuore. È questo il titolo del nuovo disco della cantautrice in uscita nel… 2023. Del resto Romina dichiara spesso di se stessa: “…sono difficile da maneggiare, ho un piede di porco al posto della penna“. E diciamocelo, alla Falconi un po le piace complicarsi la vita e così, con un anno di anticipo (un po’ come il suo “nuovo” fan, Tiziano Ferro) annuncia l’uscita del suo terzo album.

Rottincuore, questo il titolo del disco, farà seguito a Certi sogni si fanno con un filo d’odio, album uscito prima sotto forma di tre EP digitali e poi riunito con l’aggiunta di alcuni inediti in un solo progetto, a Biondologia (L’arte di passeggiare sul ciglio di un abisso) del 2019, e ai singoli dissacranti realizzati con Taffo: l’iconica Magari muori e, a seguire, Magari vivi.

Un disco ogni quattro anni in pratica perché, parole sue, “ogni volta mi costa un rene realizzare quello che ho in mente…“. Ed essendo i reni due non stentiamo a credere che la trasgressiva cantautrice sia passata a quelli de suoi ex.

Romina Falconi nuovo album: Rottincuore

Ma perché la necessità di annunciare un album con un anno di anticipo? Il prossimo disco di Romina è legata al concept che ormai caratterizza le canzoni della cantautrice: costruire i suoi lavori attorno a un tema, osservatrice del nostro tempo e dei nostri drammi emotivi, andando a studiare personaggi e personalità, tramite la psicologia come nei Centri d’ascolto per Cuori infranti, luoghi in cui la Falconi ha incontrato negli scorsi anni i propri fan, e non solo, per accogliere le loro storie e, al tempo stesso confidarsi con loro.

Rottincuore sarà una raccolta di personaggi e personalità, un racconto visto attraverso le parole dei peccatori, ribaltando così i dogmi della canzone pop italiana che da sempre veste i panni del ferito per amore. La biondissima cantautrice, con la sua acuta ironia, da voce ai carnefici per mostrarne le sfumature senza stigmatizzarli.

Il primo personaggio di questo concept, e quindi il primo singolo, verrà svelato nelle prossime settimane. Nel frattempo ecco come Romina Falconi ha annunciato sui social, con la sobrietà che la contraddistingue, l’uscita del disco e la copertina…

Rottincuore. Una galleria di Sbagliati. Una fiera di Peccatori.

Questo è il viaggio più tosto e profondo che abbia fatto nella mia vita.

L’album uscirà nel 2023 a chiusura cerchio.

Usciranno prima tutti i singoli, con molte sorprese.

Ogni canzone avrà un protagonista diverso che ha un’ombra precisa.

Vi mostro ora il titolo e la copertina, perché penso che ogni ombra meriti di essere trattata con i guanti bianchi e di avere il tempo giusto per essere descritta. A breve il primo capitolo.

Che il cielo abbia pietà di me.

In un mondo di giusti, io mi ostino svergognatamente ad innamorarmi delle creature che devono ricominciare tutto da capo. Chi vuol essere Rottincuore insieme a me?

Vostra Svergognata,

col cuore aperto e rotto.

E se oltre a nuove sfumature dell’artista volete conoscere anche la persona che la ospita, vi consigliamo la visione del video qui a seguire in cui Romina è stata ospite del 9 muse.

Foto di Ilario Botti

Artwoek copertina: Immanuel Casto