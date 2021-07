Romina Falconi scrive con Roberto Casalino il suo "mai una gioia"... esce "Magari vivi"

Romina Falconi Magari vivi testo e significato del nuovo singolo scritto con Roberto Casalino che arriva a due anni dal tormentone Magari muori.

Per capire il mondo crepusco-solare di Romina basta leggere il modo in cui la cantautrice si racconta nella sua biografia…

ROMINA FALCONI VISTA DA ROMINA FALCONI

“Nata nella coloratissima Torpignattara (quartiere antico di Roma), cresco abbastanza in fretta imparando che la vita è un mozzico ed è anche un poco tiranna. Nonostante le difficoltà imparo a cantare e a scrivere canzoni e dal pianobar vengo catapultata nel meraviglioso mondo dello ShowBiz. Avendo un modo di scrivere tanto crudo quanto frizzantino, le realtà musicali fanno fatica a maneggiarmi (alcuni non ci pensano proprio), ma visto che sono ambiziosetta decido di aprire un’etichetta tutta mia coi i miei amici storici (la Freak & Chic Srl) cosicché io possa fare come mi pare. Da indipendente ho partorito due album:

-Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio

– Biondologia (l’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso) Quest’ultimo mi ha permesso di avanzare prepotentemente nel mondo della musica convinta che sì: quello della cantautrice è davvero il mio mestiere. Due anni fa un singolo che mi ha permesso di cantare in tanti posti: Magari Muori feat Taffo“

E così dopo l’avventura Reggaetomb di Magari muori, un vero e proprio inno alla vita nonostante il titolo possa far pensare diversamente, con una pandemia di mezzo, è tempo di cambiare prospettiva…

ROMINA FALCONI MAGARI VIVI SIGNIFICATO

Magari vivi esce il 9 luglio per Freak&Chic con distribuzione Artist First, e segna l’inizio di una collaborazione destinata a continuare nel tempo… quella con il cantautore e autore di tantissimi successi italiani (da Non ti scordar mai di me e Novembre per Giusy Ferreri a L’Essenziale per Marco Mengoni passando per Mi parli piano e tante altre per Emma) Roberto Casalino.

Dopo Biondologia, un album diventato un piccolo cult senza l’aiuto di major o duetti sfavillanti, e Magari Muori in collaborazione con Taffo Funeral Services, dopo le partecipazioni a molti Diversity Awards, e il ruolo di madrina e ospite di diversi Pride (ultimo quello di Milano questo 26 giugno) per l’estate 2021 ci canta la sfiga, quel ‘mai una gioia‘ che spesso ci diciamo con voce sommessa, un inno alla sfortuna perché comunque vada ci troverà per terra ma a ridere.

Ecco come ne parla Romina…

“Questo è un inno a prendere la vita così (tutto sta a capire come e dove, da decidere a piacere). Noi figli del mai una gioia, pronti a sorridere pure se tutto va a rotoli.

Noi che chiediamo scusa pure se cadiamo.

Noi che pensiamo che quello delle leggi, il Signor Murphy, era un ottimista. Questo vuole essere un inno al coraggio, un invito a duello a tutti i life coach che credono che basti volerle le cose. C’è chi ha la buona stella strepitosa, e senza sforzi ottiene tutto, e chi ha la buona stella che è un tipo. Un tipo simpatico. Siamo baciati dalla fortuna ma più frequentemente trombati selvaggiamente dalla sfiga, non ci arrenderemo mai e cercheremo sempre un segnale che ci faccia ricredere. Rideremo lo stesso. Scritto insieme a Sua Casalinità- Roberto Casalino (creatore rinomato di hit imperiture) e prodotto dalle sapienti mani di un produttore coi contro-cosi: Marco Zangirolami. Con una certa arroganza, seppur appassionatamente speranzosi, vi mostriamo il nostro inno. Benvenuti nel Brutalismo! MAGARI VIVI“.

ROMINA FALCONI MAGARI VIVI TESTO E AUDIO

In arrivo…