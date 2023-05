Romagna Mia cast, Laura Pausini e Samuele Bersani ci saranno. Chi aderirà?

Romagna Mia cast, chi sarà protagonista dell’evento di beneficenza organizzato dai sindaci di alcune città romagnole all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola?

Il 5 agosto sarà una giornata di festa e di ritrovata gioia per il popolo romagnolo e, in generale, di tutta la regione Emilia Romagna grazie agli sforzi profusi dalle amministrazioni comunali che si stanno dando forza a vicenda.

Laura Pausini, che ha già deciso di devolvere il cachet di alcuni suoi concerti per aiutare i suoi corregionali (LEGGI QUI LA NEWS), ha già dato il suo sostegno confermando la presenza all’evento e rispondendo “Presente” all’appello.

Un appello che è arrivato di certo in forma privata ma che, adesso, sta trovando respiro grazie ai social e al post ufficiale apparso sulla pagina dell’Autrodomo di Imola:

La cantante di Solarolo è stata la prima a ricondividere il post e aderire e, in queste ultime ore, anche un altro grande cantautore di Rimini, Samuele Bersani, ha dato conferma sui social che sarà tra i protagonisti del cast.

La mobilitazione coinvolgerà, poco per volta, molti altri artisti di quella che è una terra da sempre ricca di talenti. Si aspetta e si spera di vedere la conferma da parte dei vari big nati in Emilia Romagna.

ROMAGNA MIA CAST, ECCO I POSSIBILI NOMI

Prendendo in considerazione gli artisti nati e cresciuti in quelle zone, il toto-nomi parte dai bolognesi Cesare Cremonini, Cristina D’Avena, Luca Carboni e Gianni Morandi, allargando il raggio ai vari Vasco Rossi, Nek, Ligabue, Orietta Berti, Vasco Brondi.

Potrebbero scegliere di aderire anche i ragazzi de Lo Stato Sociale o i dj Benny Benassi e Rudeejay per coinvolgere la Gen Z.

Tutta gente che ha contribuito a rendere questa terra un punto di riferimento in Italia per la musica e che, come accaduto in passato per il concerto organizzato undici anni fa dopo il terremoto che ha devastato quelle zone, sarà accompagnata da colleghi provenienti da ogni parte del Paese.

In quell’occasione furono presenti anche Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, i Negramaro, i Litfiba, Zucchero, Jovanotti per citarne alcuni e non è da escludere che possano scegliere di dare di nuovo il loro supporto alla causa.

I sindaci che stanno portando avanti l’organizzazione sono Michele De Pascale (Ravenna), Marco Panieri (Imola), Matteo Lepore (Bologna), Enzo Lattuca (Forlì-Cesena) e Jamil Sadegholvaad (Rimini).

Tutti insieme uniti per un unico scopo, in attesa di scoprire chi si unirà al cast per portare gioia e serenità a un popolo di valore assoluto.