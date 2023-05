Laura Pausini devolve il cachet dei concerti Venezia in favore di 3 Comuni alluvionati. Rimandata la festa del fanclub e l’inaugurazione del museo

Continua l’impegno di Laura Pausini verso gli abitanti dell’Emilia Romagna, la sua Regione in ginocchio per via delle alluvioni.

La cantante ha deciso di devolvere in beneficenza il suo cachet per i tre concerti di Venezia ai Comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza.

I concerti sono previsti in Piazza San Marco a Venezia dal 30 giugno al 2 luglio.

Con l’occasione ha anche comunicato che la festa del fan club, fissata per il 17 giugno, è stata rimandata per motivi di agibilità e sicurezza. Così come rimandata è l’apertura del museo che la famiglia Pausini stava ultimando presso la casa dove Laura ha vissuto prima di diventare la famosa cantante che tutti conosciamo. La casa di Solarolo, infatti, già sede del fanclub, aveva in corso lavori di ammodernamento e trasformazione in museo il cui termine era inizialmente previsto entro la data della festa.

LAURA PAUSINI – POST INSTAGRAM

Queste le parole di Laura Pausini sui social:

Ciao a tutti,

Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano.

Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie.

Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia.

Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente.

La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai.

Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare.

Inoltre ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub “Launatici” sarà rimandata.

Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date.

Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna 🤍

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Clicca su CONTINUA per le date del tour.