Romaeuropa Festival presenta la prima edizione di Line Up!

Line Up! è la nuova rassegna musicale, organizzata da Romaeuropa Festival all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021. Si tratta di un viaggio nei nuovi linguaggi del pop femminile.

La manifestazione riunisce alcune delle proposte più interessanti della nuova scena musicale italiana. Il programma prevede i concerti di Rachele Bastreghi, Emmanuelle, Margherita Vicario, Boyrebecca, Ditonellapiaga, LA NIÑA, Bluem.

Curata da Giulia Di Giovanni, Matteo Antonaci e David Aprea, Line Up! è all’insegna dell’inclusività. L’evento vuole essere un invito alla leggerezza e un modo per scoprire le varie declinazioni della femminilità tra rock, elettronica, reggaeton, italodisco e suoni della nostra tradizione.

Line Up!, ecco le artiste che si esibiscono

Il 30 settembre nella Sala Sinopoli, Rachele Bastreghi (anima femminile dei Baustelle) porta in concerto per la prima volta a Roma il suo album da solista, Psychodonna. Si tratta di un concept album sulla lotta interiore, sulla ricerca di equilibrio, sull’accettarsi e sull’avere il coraggio di essere se stessi, con una particolare attenzione alle sfaccettature infinite dell’essere umano donna.

Nella stessa sera si esibisce anche Emmanuelle, DJ della scena italiana, performer e producer di origini brasiliane di base a Milano. Sul palco del REF21 porterà il suo live sensuale e sognante, capace di creare sonorità leggere e scanzonate fondendo house e italodisco.

Si prosegue il 2 ottobre con Boyrebecca. La più provocatoria delle artiste in programma si esibisce nel Teatro Studio Borgna. Boyrebecca canta in spagnolo, inglese e italiano mischiando l’elettronica più sperimentale con un reggaeton “romantico”. La sua musica è riuscita in poco tempo a conquistare il web e le radio, senza mai rinunciare a un piglio provocatorio, liberatorio e queer.

Segue poi Ditonellapiaga, giovane artista romana che ha da poco pubblicato il suo primo EP, Morsi. L’artista spazia da sonorità dance a ritmi reggaeton, dal rap al pop, con un sound imprevedibile che esalta la sua vocalità intensa. I testi delle sue canzoni sono ironici e intelligenti: raccontano le tante articolazioni della sua identità spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica.

Margherita Vicario sul palco di Line Up!

Nella stessa sera, in sala Sinopoli, si esibisce Margherita Vicario. L’artista, che divide la sua carriera tra la musica e la recitazione per tv e cinema, presenta un progetto speciale realizzato per il Romaeuropa Festival 2021 dal titolo Cosa vuoi che ne capiscano son bambini!, dedicato a bambine e bambine dai 7 anni in su e alle loro famiglie. Si tratta di uno spettacolo di canzoni (dagli album dell’artista) suonate insieme al giovane pubblico, di racconti e altre sorprese.

Il 3 ottobre nel Teatro Studio Borgna spazio alla contaminazione tra suoni tradizionali e ipercontemporanei con LA NIÑA e Bluem. Carola Moccia, vero nome de LA NIÑA, ha pubblicato di recente i singoli Lassame sta’ con Gemitaiz e Tu con l’artista neomelodico Franco Ricciardi. Sul palco si esibisce in Corde e sonagli, un live intimo e acustico in cui s’intessono modernità e tradizione, la storia di Napoli e il suo presente. A chiudere la serata e l’intera Line Up! è Bluem (al secolo Chiara Floris), cantautrice e produttrice sarda di base a Londra che ha appena pubblicato il suo album d’esordio Notte.

Il CALENDARIO

30 settembre – Rachele Bastreghi + Emmanuelle ore 21 Sala Sinopoli – da 12 a 18 euro

2 ottobre – Margherita Vicario ore 19 Sala Sinopoli – da 12 a 18 euro

2 ottobre – Boyrebecca + Ditonellapiaga ore 20 Teatro Studio Borgna – 12 euro

3 ottobre – LA NIÑA + Bluem ore 19 Teatro Studio Borgna – 12 euro

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.romaeuropa.net.