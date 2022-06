Roma incorona il suo re: a Vasco Rossi la Lupa Capitolina

Vasco Rossi Lupa Capitolina.

Roma ha scelto il suo re.

In occasione dei due concerti di Roma, Roma Capitale ha voluto consegnare a Vasco Rossi la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento che l’Ente conferisce a personalità illustri che hanno lasciato e lasciano il segno nella cultura e nell’immaginario della città.

E Vasco ha voluto ringraziare la città con un post sui social dove ha anche pubblicato la lettera ricevuta a maggio dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per una storia che è iniziata nel 1983 a Ostia.

UNA LETTERA D’AMORE DA ROMA.

Mi consegneranno la LUPA CAPITOLINA, il maggior riconoscimento che la città di Roma può consegnare.

Ho ricevuto dal Comune di Roma questa lettera bellissima nella quale mi si informa della volontà di attribuirmi la ‘Lupa d’oro”, il massimo riconoscimento che Roma può dare, e io ne sono molto felice : Romaaaaa graaazieeeeee per il tuo affetto, da me a te anche di più..

Dopo tanti anni all’Olimpico ho avuto ancora una volta un’accoglienza straordinaria in queste due ultime notti al Circo Massimo, magica arena per gladiatori… ti gira la testa da

quanta bellezza ti circonda, quanta gloriosa storia ..Rischiavo di distrarmi Roma.

Eh.. Roma caput mundi……era per me , che venivo dalla montagna, irraggiungibile..come l’America. Eh Roma Roooma, quanti bei ricordi.

Roma che ci venivo quando ero ancora uno sconosciuto e andavo in giro per gli uffici della Rai con il Maestro Auli a fare la

promozione!! Mi divertivo un sacco, per me che avevo fondato una delle prime radio libere era uno sballo vedere gli studi della radio (quelli della televisione? mai visti allora).

Continua…