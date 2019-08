Roma Bangkok è stata certificata ieri disco di diamante, un traguardo che non veniva raggiunto da un brano italiano dal 2009, anno in cui ad ottenere la certificazione fu il brano corale Domani 21/04/2019.

Il singolo di Baby K e Giusy Ferreri uscì nel giugno del 2015. Scritto da Federica Abbate, Rocco Hunt, Baby K e Takagi & Ketra ed interpretato dalla stessa Baby K con Giusy Ferreri.

Un successo davvero incredibile e che in Italia negli ultimi dieci anni ha un solo precedente come dicevamo. Oltre a Roma Bangkok e Domani 21/04/2009 degli Artisti Uniti per l’Abruzzo.

Nel complessivo sono cinque i brani che hanno ottenuto in Italia questa ambita certificazione, tra i singoli, negli ultimi dieci anni. Alle due canzoni sopracitate si aggiungono infatti gli internazionali Cheap Trills di Sia, Despacito di Luis Fonsi e Shape of You di Ed Sheeran.

Tra gli album si conta invece il solo Viva i Romantici dei Modà a superare le 500.000 copie dal 2009 ad oggi.,

Baby K ha postato sui social questo messaggio:

“Quasi non credo che sto per dirlo…

ROMA-BANGKOK É DISCO DI DIAMANTE . Pensare di essere la prima artista italiana a raggiungere un traguardo del genere nell’era digitale mi fa tremare le gambe. Ci vorrà molto tempo per metabolizzarlo… non saprei come ringraziarvi, sono senza parole. L’unica cosa che mi viene in mente é il ricordo di ogni serata passata a cantarla insieme… puro fuoco. Siete una gioia immensa, il mio cuore é pieno di voi. Voglio dedicare tutto questo a Nonna Lalla e Nonno Cesare, mi piacerebbe pensare che siano orgogliosi della loro nipotina anche da lassù! Un enorme grazie a Mattia Zibelli , solo tu realmente puoi comprendere tutto quello che ho e che abbiamo passato insieme e cosa significhi. Grazie a Giusy Ferreri una volta ancora per essere stata la mia compagna di viaggio, a Takagi & Ketra, Rocco Hunt, Federica Abbate e Sony Music Italia. Nuovo record…DIAMANTE BABY!”

Nel mondo Roma Bangkok è entrata in classifica in Belgio, Finlandia, Francia, Russia e Svizzera, ma è stata programmata da alcune radio anche in Thailandia. Il videoclip ha superato quota 245 milioni di visualizzazioni.

Giusy Ferreri negli ultimi anni ha ottenuto numerosi record. E’, infatti, l’artista che nel nostro paese è stata per più settimane in testa alle charts dei singoli nell’epoca FIMI (Qui il nostro articolo).

GIUSY FERRERI – LE CERTIFICAZIONI

Giusy Ferreri ha ottenuto certificazioni con 8 singoli e 3 album. Ecco il dettaglio:

Roma Bangkok – disco di diamante

Amore e Capoeira – 5 dischi di platino

Jambo – 2 dischi di platino

Volevo Te – 2 dischi di platino

Partiti Adesso – disco di platino

Il Giorno e la Notte – disco d’oro

Il Mare Immenso – disco d’oro

Ma il cielo è sempre più blu – disco d’oro

Fotografie – disco di platino

Gaetana – disco di platino

Hits – disco d’oro

BABY K LE CERTIFICAZIONI oltre roma bangkok

Baby K, invece, ha ottenuto certificazioni con 7 singoli. Ecco il dettaglio:

Roma Bangkok – disco di diamante

Voglio ballare con te – 5 dischi di platino

Da Zero a Cento – 3 dischi di platino

Killer – disco di platino

Playa – disco di platino

Chiudo gli occhi e salto – disco d’oro

Non cambierò mai – disco d’oro

Foto dai Social di Giusy Ferreri e Baby K