Rocco Hunt: nuove location per le date di Napoli, Roma e Milano

Il 2019 è stato un anno strano per Rocco Hunt. Prima il controverso annuncio del ritiro dalle scene (ne abbiamo parlato Qui) e poi il ritorno con l’album Libertà che ha esordito alla #1 della classifica Fimi e ha conquistato un meritato disco d’oro (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Nel 2020 Rocco Hunt tornerà dal vivo con una serie di concerti. E’ stato annunciato un primo sold out della data napoletana e quella milanese, che cambiano location, così come quella di Roma per permettere a un numero maggiore di persone di partecipare ai live.

Questo il messaggio che Rocco Hunt ha postato sui social per analizzare un anno unico:

Nel frattempo sbarca in radio Se Tornerai, nuovo estratto da Libertà, brano nel quale l’artista si avvale della collaborazione di Neffa.

Ecco le date del tour organizzato da Friends and Partners:

3 Aprile – Pala Partenope – Napoli

4 Aprile – Atlantico Live! – Roma (Nuova Location)

9 Aprile – Estragon – Bologna

17 Aprile – Fabrique – Milano (Nuova Location)

Rocco Hunt è stato scelto dalla Panini come testimonial dello storico album che raccoglie le figurine dei calciatori del Campionato Italiano 2019-2020.

Queste le parole dell’artista napoletano postate sui social:

“Le figurine dei Calciatori Panini hanno senza dubbio segnato la mia infanzia. Ricordo ancora quando andavo a fare la spesa a mia Nonna e con il resto dei soldi la sosta in edicola era obbligatoria Scambiare i doppioni con i miei amici è stata la mia prima esperienza di “commercio”, dovevi stare attento a non farti fregare! Per non parlare di tutti i giochi che si potevano fare con le figurine, ricordo “il mignolino”, dove l’obbiettivo era quello di far ribaltare 2 figurine per poterle vincere! Erano i tempi in cui per uscire con gli amici dovevi citofonarli sotto casa, e se ti rispondevano i genitori, erano sempre momenti d’imbarazzo. Non avevamo i Social, non avevamo i cellulari. Ma avevamo un pallone, avevamo le nostre figurine, avevamo la nostra libertà. Oggi a distanza di anni, sono orgoglioso di dirvi che sono protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Panini, con uno spot televisivo che rende omaggio a questa passione infinita!”