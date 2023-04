Rocco Hunt annuncia un tour estivo ricco di sorprese (e inediti)

Rocco Hunt scaletta tour 2023 tra inediti e sorprese

In attesa che venga pubblicata nei prossimi giorni sul nostro sito l’intervista che il nostro Fabio Fiume ha realizzato con Rocco Hunt, oggi parliamo del tour estivo del rapper annunciato nei giorni scorsi.

Dopo i due appuntamenti speciali (vedi qui) che lo vedranno esibirsi il 5 e il 6 luglio insieme ad Alessandro Siani all’Arena Flegrea di Napoli con L’ammore overo – Una notte fantastica, l’8 luglio partirà il summer tour di Rocco Hunt.

Prodotte da ColorSound le nuove date porteranno Rocco sui più importanti palchi estivi accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria).

Il rapper ha già comunicato ai fan che non mancheranno sorprese in queste nuove dare Troveranno infatti spazio in scaletta brani inediti, sorprese e, ovviamente, l’ultimo singolo Non litighiamo più.

Queste le date attualmente in calendario. I biglietti sono già in vendita al link che trovate più in basso in questo articolo.

5 luglio – Napoli – Arena Flegrea

6 luglio – Napoli – Arena Flegrea

8 luglio – Este (Pd) – Arena Castello Carrarese

20 luglio – Valmontone (Vt) – Valmontone Outlet

21 luglio – Molfetta (Ba) – Banchina San Domenico

07 agosto – Cinquale (Ms) – Arena Della Versilia

12 agosto – Isola di Capo Rizzuto – Porto Turistico Le Castella

17 agosto – Catania – Villa Bellini

18 agosto – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa

19 agosto – Noto (Sr) – Scalinata

21 agosto – Diamante (Cs) – Teatro dei Ruderi

23 agosto – Pescara – Teatro D’Annunzio

