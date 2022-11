Rocco Hunt – A’ Vita Senz’ E Te ( Me Fa Paura ) – Il nuovo singolo che merita di esser tradotto.

Rocco Hunt A’ Vita Senz’e Te me fa paura testo e traduzione.

Lo sventurato rispose! Eh no, non sono il nuovo Monaco di Monza, città in cui per altro non sono mai stato!

Prendo in prestito la famosa frase del Manzoni, con cui lascia intendere il percorso peccaminoso intrapreso dalla monaca di cui racconta nei suoi Promessi Sposi, per spiegare come mai faccio una cosa che non ho mai fatto prima d’ora.

Avendo premiato all’interno delle mie pagelle come Golden song della settimana il nuovo singolo del rapper Rocco Hunt, ho ricevuto chiamata dal direttore perché potessi tradurre la canzone anche per chi, come me, non è della città del sole… che, ad esser sinceri, proprio nel momento in cui il sottoscritto vi scrive, è sferzata dal maltempo!

Eppure il pezzo di Rocco non ha un testo di quelli che meritano discussioni parlamentari oppure chissà quali dibattiti nei talk show televisivi; è invece una “banalissima” canzone d’amore… per nulla banale.

All’interno Hunt racconta infatti di un amore interrotto che è però l’amore della vita, quello che è caduto vittima di qualche errore di troppo ( il suo ) ma che non può essere cancellato.

Il rapper ne dà una visione che mischia malinconia di quel che fu, con la forza di chi non proclama resa, di chi spera che quest’amore speciale sopravviva all’ultima ammissione di colpa.

Il tutto è poi lavorato non con ansiolitiche basi da mondo rap, da solita solfa di vita da borgata sporca e maledetta, ma su una bella melodia e cambi tempo che rendono il brano piacevole all’ascolto, memorizzabile, cantabile, fruibile.

E quindi lo sventurato, in questo caso io, risposi ok al direttore ed eccovi servita la traduzione di A’Vita Senz’E Te ( Me Fa Paura )… questo mica ve lo devo tradurre, no?

Rocco Hunt A’ Vita Senz’e Te me fa paura testo originale

Chissà si quann staie sola

Nu poco ce pienze ancora

Che ne sape’ sta ggente

‘E tutte chelle che ssento

I’ te voglio pe’ sempe’

‘O nomme tuoje ‘ncopp’ ‘a pelle sta sempe’ ccà

Impresso e nun se’ cancella

Tutte ‘e dduje dint’ ‘a na foto ‘e quacche anno fa

Nun me chiammà pazzo, ma io ce conto ancora

Ca’ chelli prumesse nun erano parole

Mentre ‘sto currenno ‘a corza contro ‘o tiempo

È comme si’ parlasse mentre tu nun siente

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Chi m’ho facette fa’ stu guaio

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno cchiù

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Nun può capì comme me’ raje

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno cchiù

Pecché si’ chelle che voglio

I’ parlo già da stasera

Dint’ ‘e penziere te’ spoglio

Te dico “te voglio bbene” e po’

Ne parlammo annanze ‘o mare sulo je e te

Stanno ancora ‘e nomme nuostre ‘nfaccia ‘o muro

Chella scritta c’amm fatte da criature

Pecché ‘a vita senza ‘e te me fa paura

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Chi m’ho facette fa’ stu guaio

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno cchiù

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Nun può capì comme me’ raje

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno cchiù

Ma comme faje

Cchiù te ne caccio e cchiù nun te cancello mai

Chissà pecché me tremma ‘o core a te’ ‘uardà

Cagnasse vita e nun turnasse cchiù a sbaglià

Si’ tu rimanisse cca’ putisse rimmanè (na ppoco) affianco a mme

Core a core

Dint’ ‘e suonne mije pur stanotte (pure stanotte)

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Chi m’ho facette fa’ stu guaio

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno

Mannaggia ‘o juorno ca’ te ‘ncuntraje

Nun può capì comme me’ raje

Se more pure d’ammore

Aropp’ ‘e te nun m’annammore ‘e nisciuno cchiù

Pecché si’ chelle che voglio

I’ parlo già da stasera

Dint’ ‘e penziere te spoglio

Te dico “te voglio bbene”

Rocco Hunt A’ Vita Senz’e Te me fa paura traduzione

Chissà se quando stai sola

un poco ci pensi ancora

Che ne sa questa gente

Di tutto quello che sento

Io ti voglio per sempre

Il nome tuo sulla pelle sta sempre qua

E’ impresso e non si cancella

Tutti e due in una foto di qualche anno fa

Non chiamarmi pazzo

Ma io ci conto ancora

Che quelle promesse

Non erano parole

Mentre sto correndo

La corsa come il tempo

E’ come se parlassi

Mentre tu non senti

Rit.

Mannaggia il giorno che t’incontrai

Chi me lo fece fare questo guaio

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuna più

Mannaggia il giorno che t’incontrai

*Non puoi capire come me lo dai

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuna più.

Perché sei quello che voglio

Io parlo già da stasera

E nei pensieri ti spoglio

Ti dico: “ti voglio bene” e poi…

Ne parliamo davanti al mare

Solo io e te

Ci sono ancora i nostri nomi sul muro

Quella scritta che abbiamo fatto da bambini

Perché la vita senza te mi fa paura

Rit.

Mannaggia il giorno che t’incontrai

Chi me lo fece fare questo guaio

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuna più

Mannaggia il giorno che t’incontrai

*Non puoi capire come me lo dai

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuna più.

Ma come fai?

Più ti scaccio e più non ti cancello mai.

Chissà perché mi trema il cuore nel guardarti

Cambierei vita e non tornerei più a sbagliare

Se tu rimanessi qui.

Si, potresti rimanere un altro po’

Qui a fianco a me, cuore a cuore

Nei sogni miei pure stanotte.

Rit.

Mannaggia il giorno che t’incontrai

Chi me lo fece fare questo guaio

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuno più

Mannaggia il giorno che t’incontrai

*Non puoi capire come me lo dai

E si muore pure d’amore

dopo di te non m’innamoro di nessuno più.

Perché sei quello che voglio

Io parlo già da stasera

E nei pensieri ti spoglio

Ti dico: “ti voglio bene”

* In napoletano usare “M’o ddai”, “Comm’m’o ddai” ( realmente tradotto in “me lo dai”, “come me lo dai” )

è in realtà un figurativo.

Un napoletano lo usa per indicare quando una persona ti prende totalmente.

Lo si usa per indicare qualsiasi tipo di passione, anche quella artistica ad esempio, tipo : “Tal artista , m’o dda”, come ad indicare che ha quel qualcosa in più per cui ti prende.

In questo caso chiaramente è un discorso passional/sentimentale.