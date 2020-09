Roby Facchinetti torna con un progetto dedicato al potere della musica

Fammi volare è il nuovo singolo di Roby Facchinetti, in rotazione radiofonica e negli store digitali dall’11 settembre 2020. In contemporanea con l’uscita del brano è stato pubblicato il video, realizzato da Gaetano Morbioli: si tratta di un viaggio fantastico che racconta il mondo visto dall’alto, con una visione completamente diversa del nostro mondo (in fondo all’articolo potete vedere la clip).

La canzone, scritta insieme all’amico Stefano D’Orazio, segna il ritorno dell’artista con un nuovo progetto dedicato al potere della musica.

Oltre al singolo Fammi volare, il progetto comprende l’uscita di un libro e di un triplo Cd. Negli ultimi mesi, Roby Facchinetti è stato impegnato nella stesura del suo primo romanzo dal titolo Katy per sempre. L’opera, edita da Sperling&Kupfer, racconta una storia emozionante sul potere della musica. La vicenda fa capire quanto è importante la musica nella vita di ognuno: per crescere, per curare le ferite, per imparare a vivere, per lottare contro il destino. Insomma, il libro racconta una storia in cui tutti possono riconoscersi. Il libro esce nelle librerie il 22 settembre, ma è già pre-ordinabile in tutti gli store online.

Inseguendo la mia musica

Roby Facchinetti è tornato anche in sala di registrazione per realizzare un nuovo lavoro discografico. Fammi volare anticipa infatti l’uscita di un triplo Cd, dal titolo Inseguendo la mia musica (distribuzione: Believe Digital). Il disco comprende due Cd live del tour 2019; e un Cd che contiene il brano Rinascerò, rinascerai oltre a quattro inediti. Tre di questi nuovi brani sono scritti da Stefano D’Orazio, mentre il quarto è di Maria Francesca Polli. La pubblicazione di Inseguendo la mia musica è prevista per il 25 settembre 2020 (già in pre-order qui). Inoltre, il disco sarà disponibile anche in una edizione speciale di quattro vinili a tiratura limitata.

Roby Facchinetti torna con un progetto articolato e ambizioso: l’intenzione è celebrare la musica, perché “la musica è vita. Accarezza l’anima. non ti dimentica. Arriva al centro delle emozioni. Fa sognare, ti cura“.

Fammi volare, il video