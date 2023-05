Roberto Casalino sul brano scritto con Tiziano, il primo cantato dall'amico: "È la nostra canzone..."

Esce il 5 maggio il nuovo singolo di Tiziano Ferro per l’estate 2023, Destinazione mare. Il brano oltre ad essere la prima collaborazione con i Producer di ITACA, Merk & Kremont, è molto importante nella discografia del cantautore di latina perché lo vede per la prima volta cantare una canzone scritta con il suo grande amico, cantautore e autore di successo, Roberto Casalino.

Amici sin dall’adolescenza, Tiziano e Roberto hanno scritto spesso insieme, per esempio E Va be’ per Syria contenuta nell’album Non è peccato, e la super hit Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri.

Dal 2001, anno del lancio del progetto discografico di Tiziano Ferro, ad oggi le carriere dei due artisti hanno camminato in parallelo con Roberto che ha trovato il successo come autore pur pubblicando dischi anche per conto proprio, e Tiziano che è diventato l’uomo che negli anni ’00 ha rivoluzionato il pop italiano.

In tutti questi anni non era però mai capitato che un brano scritto insieme venisse cantato da Ferro. Ora succede con Destinazione mare. Roberto Casalino ha voluto condividere la gioia per questo uscita pubblicando sui social, la foto di copertina che abbiamo usato per questo articolo e le parole che seguono…

“Io e Tiziano ci siamo voluti bene da subito. Da quella sera del 1993 fuori la palestra di pallavolo: c’eravamo conosciuti da un’ora e aspettavamo che i nostri genitori ci venissero a prendere. Abbiamo scambiato due parole, canticchiato una canzone. La musica ci ha uniti da subito.

E ci ha salvati. La nostra amicizia ha attraversato tante stagioni e non sempre facili, come la vita in fondo. Ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro: siamo sempre stati FAMIGLIA. E adesso a 30 anni esatti da quel 1993 celebriamo tutto questo proprio con la musica, canticchiando una canzone come quella sera. DESTINAZIONE MARE è la nostra canzone, la prima che canterai TU.

Per noi significa tantissime cose, più di quante si possano spiegare.

Noi lo sappiamo.

E io non so che nome dare a questa grande emozione ❤️“

Alla stesura di Destinazione mare con Roberto Casalino e Tiziano Ferro ha collaborato anche Davide Simonetta.