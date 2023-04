Roberto Casalino racconta le volte in cui si autosabota una relazione in “Popcorn”

Roberto Casalino Popcorn testo e significato del nuovo brano fuori dal 24 marzo.

Dopo aver pubblicato nel 2022 i singoli L’ultima e Un giorno, tre autunni, il cantautore è tornato con il primo singolo del 2023 fuori su etichetta Casakiller e con distribuzione ADA Music Italy.

Popcorn continua il percorso di avvicinamento al nuovo disco di Casalino che manca con un album di inediti dal 2019 anno in cui è uscito Il Fabbricante di ricordi.

Roberto casalino popcorn significato del brano

Questo nuovo singolo è stato scritto dallo stesso Roberto Casalino con Marco Ontano e Nicco Verrienti. Quest’ultimo si è anche occupato della produzione del pezzo.

Popcorn è un brano midtempo che unisce una scrittura pop ad un sound che richiama gli anni ’80. Le parole serrate sono sostenute nelle strofe da una melodia essenziale, per poi aprirsi in un ritornello romantico da cantare a squarciagola.

Attraverso l’immagine dei popcorn come punto di non incontro, Roberto Casalino ha voluto raccontare con ironia e leggerezza tutte le volte in cui ci si autosabota in una relazione, focalizzando l’attenzione su un difetto insignificante, perdendo di vista l’insieme e quello che realmente conta. L’amore può anche avvicinare laddove sembrano esserci differenze insormontabili.

Ecco come racconta lui stesso la canzone:

“Ho scritto POPCORN con il mio amico Marco Ontano, un Artista a 360 gradi di cui ho sempre ammirato il suo essere visionario e la sua capacità di tradurre in musica e parole (e non solo) certe immagini apparentemente inspiegabili e con Niccolò Verrienti, un altro amico che ha prodotto il brano aggiungendo colori della sua sensibilità.

La musica è una straordinaria condivisione.”

Roberto Casalino Popcorn testo e audio

Il tuo cuore è un tempio

il mio è un cinema all’aperto

che ci piove dentro

e il film è pure lento

Che ne pensi di Milano ad agosto

la metropolitana sembra un bel posto

le strade deserte ma le città d’estate

più o meno si somigliano un po’ tutte quelle lontane dal mare

ho comprato la maglietta dei Nirvana

al posto della banconota c’è una rana

non trovi sia originale, fuori dal comune

ci guardano un po’ tutti

a te non frega niente, a me neppure

e poi sembriamo fatti l’uno per l’altro, è strano

a te non piacciono i popcorn invece io li amo

Il tuo cuore è un tempio

il mio è un cinema all’aperto

che ci piove dentro

e il film è pure lento

il tuo corpo è Samba

il mio è un primo appuntamento in cui ballo da fermo

e se non ti diverti anche io non mi diverto

no

Hai già visto l’ultima di Breaking bad

vuoi salire a vedere il finale da me

vuoi salire a bere una scusa, un caffè

e se va pure a te, innamorarti di me

ed io di te

Non ricordo il testo di una canzone

ne stai cantando un’altra

fa un po’ confusione

le luci oblique del giorno bagnano i capelli

accennami un sorriso, un capriccio di quelli belli

siamo agli estremi dello stesso filo è strano

che non ti piacciano i popcorn

eppure t’amo

Il tuo cuore è un tempio

il mio è un cinema all’aperto

che ci piove dentro

e il film è pure lento

il tuo corpo è Samba

il mio è un primo appuntamento in cui ballo da fermo

e se non ti diverti anche io non mi diverto

no

Mettimi sui treni che ripassano

sogno una vita semplice ed immagino

fare la spesa insieme, vacanze rumorose

un po’ di sacrosanto, sacrosanto amore

Hai già visto l’ultima di Breaking bad

vuoi salire a vedere il finale da me

vuoi salire a bere una scusa, un caffè

e se va pure a te, innamorarti di me

ed io di te

Il tuo cuore è un tempio

il mio è un cinema all’aperto

che ci piove dentro

e il film è pure lento

mi sono un po’ distratto

e tu sorridi mangiando i miei popcorn